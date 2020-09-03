Спорт помогает справиться со стрессом, считают учёные

Учёные провели исследование, в результате которого им удалось доказать, что физические упражнения помогают справиться со стрессом за счёт повышения уровня нейромодулятора галанина — белка. Именно он оказывает влияние на настроение человека, а также играет активную роль во всех процессах, связанных с расстройствами психики.

Специалисты провели эксперимент. Они измерили тревожное поведение у мышей через сутки после стрессовой ситуации. Оказалось, что грызуны, которые в течение трёх недель могли бегать в колесе, реже демонстрировали тревожное поведение, чем мыши, которые не тренировались.

Кроме того, у грызунов, которые бегали, был более высокий уровень галанина в кластере нейронов в стволе мозга (голубом пятне), участвующих в стрессовой реакции.

Время, которое грызуны потратили на занятия в колесе на третьей неделе, коррелировало с количеством галанина в голубом пятне, а оно — со степенью их устойчивости к стрессу.

Высокий уровень галанина не оказывал влияние на другие аспекты поведения мышей. Это доказало тот факт, что галанин задействуется только в моменты стресса.

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