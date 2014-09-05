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Большая белая акула убила сёрфера

Наука

Полиция австралийского штата Новый Южный Уэльс сообщила, что в водах океана у северной части региона трехметровая белая акула убила серфера.

Акулы нападают...

Серфер, которому было "чуть за 50", катался в воскресенье у прибрежного города Кингсклифф, что в 800 км к северу от Сиднея.

Около 10:00 по местному времени к нему подплыла хищная рыба и укусила его за ногу. Несколько спортсменов пытались помочь раненому отбиться от акулы. Одному из них она повредила доску.

Затем серферы вытащили товарища на пляж, где он умер от тяжелых ран и потери крови.

Это третья в текущем году смертельная атака акулы в водах возле Австралии.

Сиднейские газеты написали, что после смерти спортсмена полицейские пытались найти морскую убийцу (в Австралии полиция имеет право убивать акул, если они представляют угрозу человеческой жизни), но безуспешно. Видимо, она покинула тот район.

К слову, ранее "Правда.Ру" рассказывала, что

Акулы убивают мужчин в девять раз чаще, чем женщин

Результаты нового исследования австралийских ученых  из университета Бонда в Квинсленде оказались довольно обескураживающими:

на долю мужчин приходится 84% всех случаев намотивированного нападения акул и 89% из них оказываются смертельными.

При этом, нападения именно на представителей сильного пола происходят  в 9 раз чаще, чем на женщин. Исследователи сделали вывод, что у женщин статистически больше шансов выжить после нападения акулы, пишет The Telegraph.

Полученные данные настолько  удивили ученых, что они вынуждены были  еще раз их перепроверить, рассказывает профессора университета Дэрил Макфи. Однако, все цифры и после перепроверки подтвердились. "Мужчины больше времени проводят в воде, чем женщины, поэтому и риск у них выше", - считает Макфи.

Это открытие явилось  частью комплексного изучения нападений акул и смертей от таких нападений, результаты которого показали трехкратное увеличение "ничем не спровоцированных укусов акул" за три последних десятилетия..

Список смертельных случаев от нападеня акул  возглавила Австралия. Здесь было зафиксировано  самое большое количество  погибших за исследуемый период: 171 случай нападения акул, 32 из которых  закончились летально. Это заметно  больше, чем, скажем, в Южной Африке, где зафиксировано 132 укуса и 28 смертельных случаев. В США же случаев нападения   отмечено очень много - 769 раз, но лишь 25  человек, подвергшихся нападению хищников, погибли.

"Соединенные Штаты имеют на сегодняшний день наибольшее количество зарегистрированных укусов, но при этом и самый низкий процент смертельных случаев, всего в 3,6 процента," - говорит профессор Макфи. по его мнение это может быть связано с тем, что в приблержных водах США преоблажают виды более мелких акул, но при этом уровень отчетнгости в стране более высокий.

По мнению Макфи, высокий уровень смерности от нападения акул среди австралийцев связан с их природной  близостью к океану, как он сказал, жители Австралии проявляют "очевидную любовь и близость к воде", что играет определенную роль.

Помимо этого, при  изучении причин повышенной опасности  надо учитывать  тип и размер акул, преобладающих в австралийских водах. Здесь больше всего распространены большие белые и тигровые акулы. А именно ьелая акула считается  самой опасной  водной хищницей во всем мире. Еще одним фактором, который повыышает агрессию акул, является большое  количество горбатых китов и котиков вблизи берегов континента.

Профессор также отметил, что не спроста выделил две категории случаев нападения акул на человека - ничем не спровоцированные и спровоцированные. И дал  журналистам The Telegraph свое объяснение этой градации.

"Люди  нередко похлопывают акул по  голове,  засовывают руки им в пасть, жедая достать оттуда рыболовные ключки, некоторые даже прыгают на акул, желая прокатиться на них. Все это вызывает вполне объяснимую ярость хищников. Так провоцируются нападения акул и это достойно Премии Дарвина" - сказал Макфи.

В заключении Дэрил Макфи отметил, что наш страх перед акулами не оправдан, даже с учетом той опасности, которую они представляют. При этом он очень критически отозвался о программе регулирования численности хищниц, считая, что при этом истребляются не только акулы, но и другие морские животные, в том числе, и черепахи.

"Правительство должно вкладывать свои инвестиции в разработку нелетальных альтернативных программ, а также в  просвещение народа в этом вопросе", сказал он.

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Читайте последние новости на сегодня, 5 сентября 2014 года

 

 

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