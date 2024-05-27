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Ароматный и слегка влажный ананасовый пирог с глазурью из сливочного сыра: восхитительный десерт

Ананасовый пирог к чаю: легко готовится

Еда

Этот ананасовый пирог очень легко приготовить. Он влажный и нежный, покрыт восхитительной глазурью из сливочного сыра.

Ананасовый пирог к чаю: легко готовится
Фото: commons.wikimedia.org by alanagkelly is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Дайте торту полностью остыть, прежде чем покрывать его глазурью, иначе она может растаять.

Ингредиенты

  • 2 стакана пшеничной муки
  • 1,5 стакана белого сахара
  • 1 чайная ложка пищевой соды
  • 1/2 чайной ложки соли
  • 2 больших яйца
  • 1 банка измельчённого ананаса с соком
  • 1 чайная ложка ванильного экстракта

Для глазури

  • 1 упаковка размягчённого сливочного сыра
  • 1/2 стакана несолёного сливочного масла, размягчённого
  • 1,5 стакана сахарной пудры
  • 1 чайная ложка ванильного экстракта

Приготовление

  1. Разогрейте духовку до 175 градусов. Смажьте форму для выпечки маслом.
  2. Смешайте муку, белый сахар, пищевую соду и соль в большой миске и сделайте углубление в центре.
  3. Добавьте яйца, ананас с соком и ваниль, взбейте до однородной массы. Вылейте в подготовленную форму.
  4. Выпекайте в разогретой духовке около 35 минут. Дайте пирогу остыть.
  5. Для приготовления глазури: смешайте сливочный сыр и сливочное масло, взбивайте электрическим миксером около 1 минуты, добавьте сахарную пудру и ваниль, взбивайте. Нанесите глазурь на остывший корж.
Бесподобный АНАНАСОВЫЙ ПИРОГ в карамели
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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