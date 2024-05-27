Ароматный и слегка влажный ананасовый пирог с глазурью из сливочного сыра: восхитительный десерт

Ананасовый пирог к чаю: легко готовится

Этот ананасовый пирог очень легко приготовить. Он влажный и нежный, покрыт восхитительной глазурью из сливочного сыра.

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Дайте торту полностью остыть, прежде чем покрывать его глазурью, иначе она может растаять.

Ингредиенты

2 стакана пшеничной муки

1,5 стакана белого сахара

1 чайная ложка пищевой соды

1/2 чайной ложки соли

2 больших яйца

1 банка измельчённого ананаса с соком

1 чайная ложка ванильного экстракта

Для глазури

1 упаковка размягчённого сливочного сыра

1/2 стакана несолёного сливочного масла, размягчённого

1,5 стакана сахарной пудры

1 чайная ложка ванильного экстракта

Приготовление

Разогрейте духовку до 175 градусов. Смажьте форму для выпечки маслом. Смешайте муку, белый сахар, пищевую соду и соль в большой миске и сделайте углубление в центре. Добавьте яйца, ананас с соком и ваниль, взбейте до однородной массы. Вылейте в подготовленную форму. Выпекайте в разогретой духовке около 35 минут. Дайте пирогу остыть. Для приготовления глазури: смешайте сливочный сыр и сливочное масло, взбивайте электрическим миксером около 1 минуты, добавьте сахарную пудру и ваниль, взбивайте. Нанесите глазурь на остывший корж.