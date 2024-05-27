Ароматный и слегка влажный ананасовый пирог с глазурью из сливочного сыра: восхитительный десерт
Ананасовый пирог к чаю: легко готовится
Этот ананасовый пирог очень легко приготовить. Он влажный и нежный, покрыт восхитительной глазурью из сливочного сыра.
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Дайте торту полностью остыть, прежде чем покрывать его глазурью, иначе она может растаять.
Ингредиенты
- 2 стакана пшеничной муки
- 1,5 стакана белого сахара
- 1 чайная ложка пищевой соды
- 1/2 чайной ложки соли
- 2 больших яйца
- 1 банка измельчённого ананаса с соком
- 1 чайная ложка ванильного экстракта
Для глазури
- 1 упаковка размягчённого сливочного сыра
- 1/2 стакана несолёного сливочного масла, размягчённого
- 1,5 стакана сахарной пудры
- 1 чайная ложка ванильного экстракта
Приготовление
- Разогрейте духовку до 175 градусов. Смажьте форму для выпечки маслом.
- Смешайте муку, белый сахар, пищевую соду и соль в большой миске и сделайте углубление в центре.
- Добавьте яйца, ананас с соком и ваниль, взбейте до однородной массы. Вылейте в подготовленную форму.
- Выпекайте в разогретой духовке около 35 минут. Дайте пирогу остыть.
- Для приготовления глазури: смешайте сливочный сыр и сливочное масло, взбивайте электрическим миксером около 1 минуты, добавьте сахарную пудру и ваниль, взбивайте. Нанесите глазурь на остывший корж.
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