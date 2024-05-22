Очень вкусный салат из батата и яиц с волшебной заправкой из сельдерея, майонеза и дижонской горчицы

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Яичный салат с бататом: простой рецепт

0:48
Еда

Салат из батата и яиц — оригинальное блюдо, которое покорит всех членов семьи.

Яичный салат с бататом: простой рецепт
Фото: commons.wikimedia. org by Famartin is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

Этот салат также может быть вкусным перекусом для детей, и он чрезвычайно полезен.

Ингредиенты

  • 4 батата
  • 1 чайная ложка дижонской горчицы
  • 2 яйца
  • Зелёный лук
  • 1/2 стакана майонеза
  • Соль по необходимости
  • 1/2 стакана сельдерея

Приготовление

  1. Отварите батат и яйца. Очистите сладкий картофель, нарежьте яйца и батат небольшими кубиками.
  2. Зелёный лук измельчить в миске. Возьмите другую миску, добавьте майонез, дижонскую горчицу, сельдерей, зелёный лук, соль и перемешайте.
  3. Смешайте кубики сладкого картофеля и яиц в миске с соусом.
КРЕОЛЬСКИЙ САЛАТ С БАТАТОМ
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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