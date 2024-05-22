Очень вкусный салат из батата и яиц с волшебной заправкой из сельдерея, майонеза и дижонской горчицы

Яичный салат с бататом: простой рецепт

0:48 Your browser does not support the audio element. Еда

Салат из батата и яиц — оригинальное блюдо, которое покорит всех членов семьи.

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Этот салат также может быть вкусным перекусом для детей, и он чрезвычайно полезен.

Ингредиенты

4 батата

1 чайная ложка дижонской горчицы

2 яйца

Зелёный лук

1/2 стакана майонеза

Соль по необходимости

1/2 стакана сельдерея

Приготовление

Отварите батат и яйца. Очистите сладкий картофель, нарежьте яйца и батат небольшими кубиками. Зелёный лук измельчить в миске. Возьмите другую миску, добавьте майонез, дижонскую горчицу, сельдерей, зелёный лук, соль и перемешайте. Смешайте кубики сладкого картофеля и яиц в миске с соусом.