Очень вкусный салат из батата и яиц с волшебной заправкой из сельдерея, майонеза и дижонской горчицы
Яичный салат с бататом: простой рецепт
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Салат из батата и яиц — оригинальное блюдо, которое покорит всех членов семьи.
Фото: commons.wikimedia. org by Famartin is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license
Этот салат также может быть вкусным перекусом для детей, и он чрезвычайно полезен.
Ингредиенты
- 4 батата
- 1 чайная ложка дижонской горчицы
- 2 яйца
- Зелёный лук
- 1/2 стакана майонеза
- Соль по необходимости
- 1/2 стакана сельдерея
Приготовление
- Отварите батат и яйца. Очистите сладкий картофель, нарежьте яйца и батат небольшими кубиками.
- Зелёный лук измельчить в миске. Возьмите другую миску, добавьте майонез, дижонскую горчицу, сельдерей, зелёный лук, соль и перемешайте.
- Смешайте кубики сладкого картофеля и яиц в миске с соусом.
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