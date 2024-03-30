Технолог объяснила, почему молочные продукты обязательно должны присутствовать в рационе

Технолог Ионова посоветовала не исключать молочные продукты из рациона

1:56 Your browser does not support the audio element. Еда

Молочные продукты играют важную роль в рационе детей и взрослых. Они содержат множество полезных веществ, необходимых для здоровья и развития организма. Об этом напомнила доцент кафедры "Технология молока, пробиотических молочных продуктов и сыроделия" Университета РОСБИОТЕХ Инна Ионова.

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Дети школьного возраста особенно нуждаются в молочных продуктах для правильного роста и формирования организма, напомнила эксперт.

Пробиотические молочные продукты способствуют улучшению работы пищеварительной системы, поддерживают иммунитет и помогают защитить организм от вредных микробов.

"Молоком и/или молочными продуктами можно заменить до 40% суточного рациона человека. Употребление пробиотических молочных продуктов может помочь улучшить пищеварительный баланс, здоровье иммунной системы. Пробиотические молочные продукты способствуют защите от потенциально опасных микробов", — рассказала Ионова.

Сегодня в мире наблюдается рост спроса на аутентичные и традиционные молочные продукты с натуральным составом. Кроме того, люди ищут удовольствие и пользу для здоровья в потреблении молочных продуктов. Для тех, кто страдает от непереносимости молока, рекомендуется обращать внимание на безлактозные продукты или продукты на основе растительных ингредиентов, пишет Газета.Ru.

При выборе молочной продукции важно изучать этикетку. Натуральные продукты без консервантов имеют короткий список ингредиентов и короткий срок годности. Если на упаковке указано "Молокосодержащий продукт", "Молочный продукт", "Сметанный продукт", "Творожный продукт", "Сырный продукт", то это означает, что в составе продукта более 50% молочных компонентов.

В умеренном количестве и правильном выборе качественных молочных продуктов — залог здорового рациона и хорошего самочувствия, заключила технолог.