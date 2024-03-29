Кардиолог-диетолог напомнила, какие продукты обязательно нужно есть женщинам во время климакса

Развитие остеопороза, который характеризуется снижением плотности и прочности костной ткани, является одной из главных опасностей раннего и своевременного климакса. Об этом сообщила диетолог-кардиолог Асият Хачирова.
Одной из важных составляющих профилактики остеопороза является правильное питание, пишет Газета.Ru.
Молочные продукты являются хорошим источником кальция и фосфора, которые необходимы женщинам во время климакса, подчеркнула врач.
"Если говорить о питании, то тут нужно упомянуть молочную группу продуктов, которые содержат кальций и фосфор в идеальном соотношении для лучшего усвоения. Если вы не употребляете цельное молоко, желательно включать в своей рацион кисломолочные продукты, ферментированные сыры, творог", — сообщила Хачирова.
Однако питание само по себе недостаточно для восполнения уровня кальция и фосфора при раннем климаксе, отметила кардиолог. Для укрепления костей и поддержания нормального уровня кальция в организме требуется применение лекарственной терапии. Для этой цели используются специальные препараты, которые направлены на укрепление костной ткани.
Важно отметить, что биологически активные добавки в данном случае не являются эффективным решением. Для женщин с ранним климаксом, помимо правильного питания, рекомендуется вести здоровый образ жизни, что поможет снизить риски развития остеопороза, заключила специалист.
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