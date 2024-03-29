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Кардиолог-диетолог напомнила, какие продукты обязательно нужно есть женщинам во время климакса

Кардиолог Хачирова рассказала, какую группу продуктов нужно включать в рацион в период менопаузы

1:27
Еда

Развитие остеопороза, который характеризуется снижением плотности и прочности костной ткани, является одной из главных опасностей раннего и своевременного климакса. Об этом сообщила диетолог-кардиолог Асият Хачирова.

Кардиолог Хачирова рассказала, какую группу продуктов нужно включать в рацион в период менопаузы
Фото: "Shopping at Au Bon Marché supermarket, Port Vila, December 2014" by thomasswilliams is licensed under CC BY 2.0.

Одной из важных составляющих профилактики остеопороза является правильное питание, пишет Газета.Ru.

Молочные продукты являются хорошим источником кальция и фосфора, которые необходимы женщинам во время климакса, подчеркнула врач.

"Если говорить о питании, то тут нужно упомянуть молочную группу продуктов, которые содержат кальций и фосфор в идеальном соотношении для лучшего усвоения. Если вы не употребляете цельное молоко, желательно включать в своей рацион кисломолочные продукты, ферментированные сыры, творог", — сообщила Хачирова.

Однако питание само по себе недостаточно для восполнения уровня кальция и фосфора при раннем климаксе, отметила кардиолог. Для укрепления костей и поддержания нормального уровня кальция в организме требуется применение лекарственной терапии. Для этой цели используются специальные препараты, которые направлены на укрепление костной ткани.

Важно отметить, что биологически активные добавки в данном случае не являются эффективным решением. Для женщин с ранним климаксом, помимо правильного питания, рекомендуется вести здоровый образ жизни, что поможет снизить риски развития остеопороза, заключила специалист.

Питание при климаксе. Гинеколог Волкова Екатерина.
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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