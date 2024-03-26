Репродуктолог Потапова: ночная работа и резкое изменение веса могут способствовать раннему наступлению климакса

Российским женщинам объяснили причины раннего начала менопаузы

1:06 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Заболевания, приводящие к уменьшению здоровой ткани яичника и снижению выработки эстрогенов, могут вызвать ранний климакс у женщин до 45 лет. Кроме того, риска приближения климакса увеличивают частые переохлаждения, множественные урогенитальные инфекции и невылеченные гинекологические заболевания.

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"Также на наступление ранней менопаузы влияют интоксикации: курение и алкоголь, работа с химическими вредностями, очень частые авиаперелёты, резкое изменение веса в позднем репродуктивном возрасте (колебания более 10–15 кг), работа по ночам с нарушением циркадных ритмов", — поделилась врач-репродуктолог центра репродукции "Линия жизни" Наталия Попова.

По её мнению, у женщин, проживающих в более мягком умеренном климате и соблюдающих средиземноморскую диету, вероятно, менопауза наступает позже, и их репродуктивное здоровье в целом на лучшем уровне. Это обусловлено инсоляцией, воздействием морского воздуха и рационом питания, включающим большое количество пищевых продуктов, богатых омега-3.