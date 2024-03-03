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Зелёный смузи со шпинатом и ананасом: заряд бодрости на весь день

Зелёный смузи: идеальное сочетание ананаса и шпината

1:12
Еда

Мы предлагаем вам рецепт не совсем обычного ананасового смузи. Этот напиток с тропическим вкусом становится зеленым, поскольку в него добавляется шпинат. Последний является отличным источником фолиевой кислоты, а также растительного железа и витаминов А и С. В сочетании с семенами чиа, содержащими жиры омега-3 и клетчатку, этот ананасовый смузи станет отличным началом вашего дня. Используйте спелые бананы для этого сливочного смузи из греческого йогурта, шпината и ананаса.

Зелёный смузи: идеальное сочетание ананаса и шпината
Фото: gruenesmoothies.de by Simon Bodzioch is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Зелёный смузи из ананаса и шпината

Ингредиенты:

  • 1/2 стакана несладкого миндального молока
  • ⅓ чашки обезжиренного греческого йогурта без добавок
  • 1 чашка молодого шпината
  • 1 чашка замороженных ломтиков банана (примерно 1 средний банан)
  • 1/2 стакана замороженных кусочков ананаса
  • 1 столовая ложка семян чиа
  • 1-2 чайные ложки кленового сиропа или меда (по желанию)

Приготовление:

Добавьте миндальное молоко и йогурт в блендер, затем добавьте шпинат, банан, ананас, семена чиа и подсластитель (если используете), взбейте до однородной массы.

ЗЕЛЕНЫЙ СМУЗИ со шпинатом - заряд бодрости и энергии
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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