Зелёный смузи со шпинатом и ананасом: заряд бодрости на весь день

Зелёный смузи: идеальное сочетание ананаса и шпината

1:12 Your browser does not support the audio element. Еда

Мы предлагаем вам рецепт не совсем обычного ананасового смузи. Этот напиток с тропическим вкусом становится зеленым, поскольку в него добавляется шпинат. Последний является отличным источником фолиевой кислоты, а также растительного железа и витаминов А и С. В сочетании с семенами чиа, содержащими жиры омега-3 и клетчатку, этот ананасовый смузи станет отличным началом вашего дня. Используйте спелые бананы для этого сливочного смузи из греческого йогурта, шпината и ананаса.

Фото: gruenesmoothies.de by Simon Bodzioch is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Зелёный смузи из ананаса и шпината

Ингредиенты:

1/2 стакана несладкого миндального молока

⅓ чашки обезжиренного греческого йогурта без добавок

1 чашка молодого шпината

1 чашка замороженных ломтиков банана (примерно 1 средний банан)

1/2 стакана замороженных кусочков ананаса

1 столовая ложка семян чиа

1-2 чайные ложки кленового сиропа или меда (по желанию)

Приготовление:

Добавьте миндальное молоко и йогурт в блендер, затем добавьте шпинат, банан, ананас, семена чиа и подсластитель (если используете), взбейте до однородной массы.