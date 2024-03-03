Зелёный смузи со шпинатом и ананасом: заряд бодрости на весь день

Мы предлагаем вам рецепт не совсем обычного ананасового смузи. Этот напиток с тропическим вкусом становится зеленым, поскольку в него добавляется шпинат. Последний является отличным источником фолиевой кислоты, а также растительного железа и витаминов А и С. В сочетании с семенами чиа, содержащими жиры омега-3 и клетчатку, этот ананасовый смузи станет отличным началом вашего дня. Используйте спелые бананы для этого сливочного смузи из греческого йогурта, шпината и ананаса.
Ингредиенты:
Приготовление:
Добавьте миндальное молоко и йогурт в блендер, затем добавьте шпинат, банан, ананас, семена чиа и подсластитель (если используете), взбейте до однородной массы.
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