Стейк из лосося с овощами-гриль: полезный, вкусный и лёгкий ужин в любое время года

Стейк из лосося с овощами-гриль — идеальное блюдо для тех, кто следит за своим здоровьем, занимается спортом или стремится поддерживать вес. Это лёгкое и низкокалорийное блюдо, которое можно приготовить в любое время года по рецепту сайта "Аймкук". Лосось богат полезными белками и жирами, а овощи добавят полезных белков и углеводов.
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Ингредиенты:
— 2 лососевых стейка — 1 баклажан — 1 кабачок — 6-8 шампиньонов — 6-8 помидоров черри — 0,5 лука — несколько веточек укропа или петрушки — чеснок (по желанию) — 3-4 столовые ложки оливкового масла — 2 столовые ложки белого бальзамического уксуса — 1-2 столовые ложки соевого соуса — соль и перец по вкусу
Приготовление:
Посолите и поперчите лососевые стейки, оставьте на несколько минут.
Нарежьте овощи тонкими кружочками. Обжарьте овощи на сухой сковороде несколько минут с каждой стороны, начиная с баклажанов.
Продолжайте жарить кабачки. Важно, чтобы овощи остались хрустящими.
Добавьте грибы, разрезанные пополам, и половинку лука. Помидоры черри выложите целиком, позволяя им слегка обжариться с обеих сторон.
Протрите сковороду бумажным полотенцем и уменьшите огонь. Приготовьте лососевые стейки на сухой сковороде около 2-3 минуты с каждой стороны. Внутри стейки должны остаться нежно-розовые, а стороны должны быть слегка поджаренными.
Разрежьте помидоры черри пополам, а лук нарежьте тонкими ломтиками. Добавьте свежую зелень (например, укроп). Влейте оливковое масло, соевый соус и белый бальзамический уксус. Посолите овощи, поперчите и перемешайте. Дайте несколько минут для маринования. Попробуйте на вкус и добавьте уксуса или соли, если необходимо.
Стейк из лосося с овощами-гриль готов! Наслаждайтесь этим вкусным и лёгким блюдом на обед или ужин.
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