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Стейк из лосося с овощами-гриль: полезный, вкусный и лёгкий ужин в любое время года

Стейк из лосося с овощами-гриль: отличный рецепт для тех, кто придерживается здорового питания

2:02
Еда

Стейк из лосося с овощами-гриль — идеальное блюдо для тех, кто следит за своим здоровьем, занимается спортом или стремится поддерживать вес. Это лёгкое и низкокалорийное блюдо, которое можно приготовить в любое время года по рецепту сайта "Аймкук". Лосось богат полезными белками и жирами, а овощи добавят полезных белков и углеводов.

Стейк из лосося с овощами-гриль: отличный рецепт для тех, кто придерживается здорового питания
Фото: commons.wikimedia.org by DanaTentis is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Ингредиенты:

— 2 лососевых стейка
— 1 баклажан
— 1 кабачок
— 6-8 шампиньонов
— 6-8 помидоров черри
— 0,5 лука
— несколько веточек укропа или петрушки
— чеснок (по желанию)
— 3-4 столовые ложки оливкового масла
— 2 столовые ложки белого бальзамического уксуса
— 1-2 столовые ложки соевого соуса
— соль и перец по вкусу

Приготовление:

  1. Посолите и поперчите лососевые стейки, оставьте на несколько минут.
  2. Нарежьте овощи тонкими кружочками. Обжарьте овощи на сухой сковороде несколько минут с каждой стороны, начиная с баклажанов.
  3. Продолжайте жарить кабачки. Важно, чтобы овощи остались хрустящими.
  4. Добавьте грибы, разрезанные пополам, и половинку лука. Помидоры черри выложите целиком, позволяя им слегка обжариться с обеих сторон.
  5. Протрите сковороду бумажным полотенцем и уменьшите огонь. Приготовьте лососевые стейки на сухой сковороде около 2-3 минуты с каждой стороны. Внутри стейки должны остаться нежно-розовые, а стороны должны быть слегка поджаренными.
  6. Разрежьте помидоры черри пополам, а лук нарежьте тонкими ломтиками. Добавьте свежую зелень (например, укроп). Влейте оливковое масло, соевый соус и белый бальзамический уксус. Посолите овощи, поперчите и перемешайте. Дайте несколько минут для маринования. Попробуйте на вкус и добавьте уксуса или соли, если необходимо.

Стейк из лосося с овощами-гриль готов! Наслаждайтесь этим вкусным и лёгким блюдом на обед или ужин.

Лосось с овощами на гриле. Божественно вкусно!
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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