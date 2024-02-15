Тартар из лосося: идеальный выбор для романтического ужина или праздничного застолья

Приготовьте вкусную и элегантную закуску — тартар из лосося. Это простое и быстрое блюдо по рецепту сайта "1000.menu" подойдет как для романтического ужина вдвоём, так и для особого праздничного стола.
Фото: commons.wikimedia.org by Benny's Chop House is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic
Тартар представляет собой мелко нарезанное филе лосося, смешанное с различными добавками и пряной заправкой.
Ингредиенты:
— 150 г свежего лосося,
— 30 г красного (или шалот лука),
— 15 г шнитт-лука (или зелёного лука),
— 1 каперс,
— 2 чайные ложки соевого соуса,
— 2 чайные ложки лимонного сока,
— 1 столовая ложка растительного (или оливкового масла),
— по вкусу душистый перец,
— немного кунжута.
Приготовление:
Очистите и нарежьте филе лосося на маленькие кубики.
Тонко нарежьте красный или шалот лук. Разрежьте каперсы на несколько частей.
В миске сочетайте филе лосося, красный или шалот лук, шнитт-лук и каперсы. Посолите и поперчите по вкусу.
В отдельной миске смешайте соевый соус и лимонный сок. Добавьте масло и тщательно перемешайте.
Полейте полученной заправкой содержимое миски с лососем и овощами. Хорошо перемешайте.
При желании посыпьте тартар кунжутом.
Подайте тартар на тарелке или в стеклянной чашке. Оформите по своему вкусу и наслаждайтесь этим изысканным блюдом.
Эта закуска идеально сочетается с ломтиком лимона, чёрным хлебом и кусочками авокадо.
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