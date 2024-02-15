Тартар из лосося: идеальный выбор для романтического ужина или праздничного застолья

Тартар из лосося: очень изысканная закуска с пряной лёгкой заправкой

1:32 Your browser does not support the audio element. Еда

Приготовьте вкусную и элегантную закуску — тартар из лосося. Это простое и быстрое блюдо по рецепту сайта "1000.menu" подойдет как для романтического ужина вдвоём, так и для особого праздничного стола.

Фото: commons.wikimedia.org by Benny's Chop House is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Тартар представляет собой мелко нарезанное филе лосося, смешанное с различными добавками и пряной заправкой.

Ингредиенты:

— 150 г свежего лосося,

— 30 г красного (или шалот лука),

— 15 г шнитт-лука (или зелёного лука),

— 1 каперс,

— 2 чайные ложки соевого соуса,

— 2 чайные ложки лимонного сока,

— 1 столовая ложка растительного (или оливкового масла),

— по вкусу душистый перец,

— немного кунжута.

Приготовление:

Очистите и нарежьте филе лосося на маленькие кубики. Тонко нарежьте красный или шалот лук. Разрежьте каперсы на несколько частей. В миске сочетайте филе лосося, красный или шалот лук, шнитт-лук и каперсы. Посолите и поперчите по вкусу. В отдельной миске смешайте соевый соус и лимонный сок. Добавьте масло и тщательно перемешайте. Полейте полученной заправкой содержимое миски с лососем и овощами. Хорошо перемешайте. При желании посыпьте тартар кунжутом. Подайте тартар на тарелке или в стеклянной чашке. Оформите по своему вкусу и наслаждайтесь этим изысканным блюдом.

Эта закуска идеально сочетается с ломтиком лимона, чёрным хлебом и кусочками авокадо.