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Тартар из лосося: идеальный выбор для романтического ужина или праздничного застолья

Тартар из лосося: очень изысканная закуска с пряной лёгкой заправкой

1:32
Еда

Приготовьте вкусную и элегантную закуску — тартар из лосося. Это простое и быстрое блюдо по рецепту сайта "1000.menu" подойдет как для романтического ужина вдвоём, так и для особого праздничного стола.

Тартар из лосося: очень изысканная закуска с пряной лёгкой заправкой
Фото: commons.wikimedia.org by Benny's Chop House is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Тартар представляет собой мелко нарезанное филе лосося, смешанное с различными добавками и пряной заправкой.

Ингредиенты:

— 150 г свежего лосося,

— 30 г красного (или шалот лука),

— 15 г шнитт-лука (или зелёного лука),

— 1 каперс,

— 2 чайные ложки соевого соуса,

— 2 чайные ложки лимонного сока,

— 1 столовая ложка растительного (или оливкового масла),

— по вкусу душистый перец,

— немного кунжута.

Приготовление:

  1. Очистите и нарежьте филе лосося на маленькие кубики.
  2. Тонко нарежьте красный или шалот лук. Разрежьте каперсы на несколько частей.
  3. В миске сочетайте филе лосося, красный или шалот лук, шнитт-лук и каперсы. Посолите и поперчите по вкусу.
  4. В отдельной миске смешайте соевый соус и лимонный сок. Добавьте масло и тщательно перемешайте.
  5. Полейте полученной заправкой содержимое миски с лососем и овощами. Хорошо перемешайте.
  6. При желании посыпьте тартар кунжутом.
  7. Подайте тартар на тарелке или в стеклянной чашке. Оформите по своему вкусу и наслаждайтесь этим изысканным блюдом.

Эта закуска идеально сочетается с ломтиком лимона, чёрным хлебом и кусочками авокадо.

Как приготовить тартар из лосося. Французский рецепт без авокадо. БОНУС: чипса из кожи лосося.
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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