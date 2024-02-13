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Панна-котта ко Дню всех влюблённых: лёгкий желейный десерт с киви

Панна-котта с киви: лёгкий десерт для романтического ужина

1:32
Еда

Для особого романтического ужина приготовьте вкусный желеобразный десерт "панна-котта" с фруктами киви. Рецепт от сайта RussianFood. com наверняка придётся по вкусу вашей второй половинке!

Панна-котта с киви: лёгкий десерт для романтического ужина
Фото: commons.wikimedia.org by Vegan Feast Catering is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Ингредиенты (на 4 порции):

— 500 мл сливок 20%,

— 100 г белого шоколада,

— 50 г сахара (по желанию),

— 1/3 чайной ложки ванильного сахара,

— 30 г желатина,

— 100 мл холодной воды,

— 3-4 шт. киви.

Приготовление

  1. Начните с замачивания желатина. Налейте холодную воду на желатин и оставьте на 10 минут.
  2. В сотейнике разогрейте сливки до состояния, близкого к кипению, но не доводите до кипения. Растворите в них желатин, сахар (по вкусу), белый шоколад и ванильный сахар.
  3. Перелейте смесь в отдельную миску, дайте ей остыть, затем поставьте в морозильник на 10 минут. После этого взбейте смесь с помощью миксера, чтобы получилась однородная консистенция.
  4. Раздавите киви вилкой или нарежьте его кубиками.
  5. Выложите небольшое количество киви на дно бокалов, затем залейте половиной желе. Поставьте бокалы в морозильник еще на 10 минут.
  6. Выложите еще слой киви и залейте оставшимся желе. Поставьте бокалы в холодильник и оставьте на 20 минут, чтобы десерт застыл.
  7. Готовую панна-котту подайте к столу и наслаждайтесь романтическим ужином в приятной атмосфере. Приятного аппетита!
Панна Котта из Мохнатого Киви - Я Съел 3 Порции!
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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