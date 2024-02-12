Десерт "Клубничные облака": любимый человек не сможет перед ним устоять!

Десерт "Клубничные облака" с желатином: просто тает во рту

2:16 Your browser does not support the audio element. Еда

Мы предлагаем вам простой рецепт нежного и воздушного десерта под названием "Клубничные облака с желатином". Это идеальное блюдо на День всех влюблённых, которое точно растопит ваше сердце!

Фото: flickr.com by m01229 is licensed under CC BY 2.0.

Название этого десерта говорит само за себя — его текстура просто невесома, как облако. По вкусу он напоминает зефир, но при этом нежнее и воздушнее. Вы можете подавать эти облака как самостоятельный десерт или использовать их для украшения корзинок или приготовления торта.

Приготовьте это блюдо по рекомендации сайта "1000.menu" с любовью и насладитесь его невероятной лёгкостью и нежностью!

Для приготовления вам понадобятся следующие ингредиенты:

— 200 г клубники,

— 150 г сахарной пудры (плюс 2 столовые ложки для обсыпки),

— 3 столовые ложки лимонного сока (или по вкусу),

— 3 листочка желатина.

Приготовление:

Смешайте клубнику, сахарную пудру и лимонный сок. Аккуратно перетрите их до получения гладкого пюре. Разведите желатин в 3 столовых ложках холодной воды и оставьте для набухания в течение 5 минут. После набухания предварительно охлажденного пюре, нагрейте его на слабом огне до тех пор, пока желатин полностью не растворится. Периодически помешивайте смесь. Процедите получившуюся массу через мелкое сито, чтобы удалить кусочки клубники и другие несовершенства. Оставьте смесь настаиваться, пока она полностью не остынет до комнатной температуры. Взбейте смесь с помощью миксера или венчика до тех пор, пока она не станет густой и пушистой. Это должно занять около 5-7 минут. Переложите массу в форму или формы на ваш выбор и выровняйте поверхность. Оставьте десерт в холодильнике на несколько часов или на всю ночь, пока он не застынет. Нарежьте облака на кусочки или формируйте формочками и посыпьте сахарной пудрой перед подачей.

Теперь ваш "Клубничный десерт облака с желатином" готов к тому, чтобы покорить сердца ваших близких! Угощайтесь этим лёгким, нежным и воздушным десертом, который с легкостью растает во рту. Приятного аппетита и наслаждайтесь прекрасным моментом с вашими любимыми!