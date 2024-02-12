Десерт "Клубничные облака": любимый человек не сможет перед ним устоять!

Мы предлагаем вам простой рецепт нежного и воздушного десерта под названием "Клубничные облака с желатином". Это идеальное блюдо на День всех влюблённых, которое точно растопит ваше сердце!
Название этого десерта говорит само за себя — его текстура просто невесома, как облако. По вкусу он напоминает зефир, но при этом нежнее и воздушнее. Вы можете подавать эти облака как самостоятельный десерт или использовать их для украшения корзинок или приготовления торта.
Приготовьте это блюдо по рекомендации сайта "1000.menu" с любовью и насладитесь его невероятной лёгкостью и нежностью!
Для приготовления вам понадобятся следующие ингредиенты:
— 200 г клубники,
— 150 г сахарной пудры (плюс 2 столовые ложки для обсыпки),
— 3 столовые ложки лимонного сока (или по вкусу),
— 3 листочка желатина.
Приготовление:
Теперь ваш "Клубничный десерт облака с желатином" готов к тому, чтобы покорить сердца ваших близких! Угощайтесь этим лёгким, нежным и воздушным десертом, который с легкостью растает во рту. Приятного аппетита и наслаждайтесь прекрасным моментом с вашими любимыми!
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