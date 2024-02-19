Как сохранить чеснок свежим 9 месяцев: простой метод из советских времен, но актуальный до сих пор

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Секрет долгого хранения: как избежать усыхания и гниения чеснока

0:51
Еда

Многие, кто хранит чеснок в квартире, сталкиваются с проблемами: зубчики либо усыхают, либо гниют.

Секрет долгого хранения: как избежать усыхания и гниения чеснока
Фото: flickr. com by INRA DIST is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Секрет сушки чеснока

После сбора урожая чеснок отправляют на сушку, процесс продолжается в августе и сентябре.

Хитрость сохранения

Используйте пластиковый контейнер с крышкой и пшеничную муку для предотвращения гниения и усыхания чеснока.

Этапы укладки

  1. Выкладывайте чеснок на дно контейнера одним слоем.
  2. Засыпайте мукой. Повторяйте для следующих рядов.
  3. Последний слой засыпайте особенно густо, чтобы чеснок был полностью покрыт мукой.
  4. Плотно закройте контейнер и разместите его в защищенном от влаги месте, например, в одном из кухонных ящиков.

Способ проверен еще в СССР, и он позволяет сохранить урожай чеснока спустя 9 месяцев после уборки.

Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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