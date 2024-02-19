Как сохранить чеснок свежим 9 месяцев: простой метод из советских времен, но актуальный до сих пор

Секрет долгого хранения: как избежать усыхания и гниения чеснока

0:51 Your browser does not support the audio element. Еда

Многие, кто хранит чеснок в квартире, сталкиваются с проблемами: зубчики либо усыхают, либо гниют.

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Секрет сушки чеснока

После сбора урожая чеснок отправляют на сушку, процесс продолжается в августе и сентябре.

Хитрость сохранения

Используйте пластиковый контейнер с крышкой и пшеничную муку для предотвращения гниения и усыхания чеснока.

Этапы укладки

Выкладывайте чеснок на дно контейнера одним слоем. Засыпайте мукой. Повторяйте для следующих рядов. Последний слой засыпайте особенно густо, чтобы чеснок был полностью покрыт мукой. Плотно закройте контейнер и разместите его в защищенном от влаги месте, например, в одном из кухонных ящиков.

Способ проверен еще в СССР, и он позволяет сохранить урожай чеснока спустя 9 месяцев после уборки.