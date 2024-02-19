Как сохранить чеснок свежим 9 месяцев: простой метод из советских времен, но актуальный до сих пор

Многие, кто хранит чеснок в квартире, сталкиваются с проблемами: зубчики либо усыхают, либо гниют.
Секрет сушки чеснока
После сбора урожая чеснок отправляют на сушку, процесс продолжается в августе и сентябре.
Хитрость сохранения
Используйте пластиковый контейнер с крышкой и пшеничную муку для предотвращения гниения и усыхания чеснока.
Этапы укладки
Способ проверен еще в СССР, и он позволяет сохранить урожай чеснока спустя 9 месяцев после уборки.
Огурцы - это одни из самых популярных овощей, которые выращивают в своих садах и огородах. Они богаты витаминами и минералами, а также имеют приятный вкус и аромат. Однако, при выращивании огурцов необходимо учитывать не только их собственные потребности, но и соседство с другими растениями.