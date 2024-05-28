Москва дороже Дубая: сравнение цен на недвижимость в Москве и Дубае

Новостройки в Дубае дешевле на 25%, чем в Москве

1:50 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

В первом квартале этого года средняя цена за квадратный метр в новостройках Москвы достигла 471 тысячи рублей, в то время как в Дубае она составила 360 тысяч рублей, согласно данным агентства недвижимости Whitewill, цитируемым газетой "Известия".

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В Дубае за этот период было продано 78 тысяч лотов в новостройках, совершено 32 тысячи сделок. В то же время, в пределах старых границ Москвы было заключено 13,2 тысячи сделок на общую сумму 320,2 миллиарда рублей. Средний бюджет сделки в Дубае составил менее 31 миллиона рублей, а в Москве — почти 32 миллиона рублей.

Ольга Панькина, операционный директор Whitewill Dubai, отмечает, что московский рынок новостроек ориентирован преимущественно на внутренних покупателей, в то время как рынок в Дубае представляет собой международную арену для инвесторов и популярное направление для приобретения второго жилья. По прогнозам экспертов, первичный рынок недвижимости в Дубае вырастет на 15% в текущем году, благодаря активному экономическому развитию и интересу иностранных инвесторов, что приведет к увеличению цен на жилье в среднем на 5-7%.

В Москве стоимость жилья будет зависеть от ряда факторов, включая курс рубля, цены на стройматериалы, затраты на рабочую силу и поставки, а также условия льготной ипотеки. По мнению экспертов, на московском рынке сейчас реализуется значительное количество перспективных проектов, которые будут интересны как инвесторам, так и желающим приобрести жилье для собственного проживания.