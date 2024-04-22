Превратите вашу кухню в уютное пространство: советы по настенному декору

Эксперт пояснил, как и чем украсить стены на кухне

1:08 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Дизайн и интерьер

Поскольку каждый член семьи проводит на кухне много времени, важно сделать это помещение уютным и комфортным.

Фото: commons.wikimedia.org by Kourosh000 is licensed under Attribution-Share Alike 4.0 International

Для достижения этой цели можно воспользоваться советами эксперта по дизайну Юлии Тычиной.

Первый совет — выберите правильное место для настенного декора. Это могут быть участки над столом, гарнитуром, мойкой, а также простенки между окнами или свободное место над дверью.

Перед тем как закрепить украшения на стене, обдумайте их размещение: оно может быть хаотичным или симметричным.

Помните, что для маленькой кухни не нужно много украшений, чтобы избежать перегруженности. А для просторного помещения можно поиграть с фантазией.

Выбирайте декор, который соответствует стилю интерьера и его цветовой гамме, но не бойтесь добавить контрастные элементы.

И еще одно важное правило: настенный декор должен быть безопасным, учитывая, что на кухне готовят и принимают пищу. Поэтому предпочтение следует отдавать материалам, не содержащим токсичных веществ.