Превратите вашу кухню в уютное пространство: советы по настенному декору

Поскольку каждый член семьи проводит на кухне много времени, важно сделать это помещение уютным и комфортным.
Для достижения этой цели можно воспользоваться советами эксперта по дизайну Юлии Тычиной.
Первый совет — выберите правильное место для настенного декора. Это могут быть участки над столом, гарнитуром, мойкой, а также простенки между окнами или свободное место над дверью.
Перед тем как закрепить украшения на стене, обдумайте их размещение: оно может быть хаотичным или симметричным.
Помните, что для маленькой кухни не нужно много украшений, чтобы избежать перегруженности. А для просторного помещения можно поиграть с фантазией.
Выбирайте декор, который соответствует стилю интерьера и его цветовой гамме, но не бойтесь добавить контрастные элементы.
И еще одно важное правило: настенный декор должен быть безопасным, учитывая, что на кухне готовят и принимают пищу. Поэтому предпочтение следует отдавать материалам, не содержащим токсичных веществ.
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