От Москвы до Махачкалы: где коммунальные услуги дешевле и где дороже

Нарьян-Мар обладает самыми высокими платежами за ЖКУ

2:41 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Аналитика

Средний ежемесячный платеж за коммунальные услуги в России составляет 5,5 тысячи рублей. Однако, суммы в квитанциях значительно различаются в разных городах, иногда различие составляет более чем в три раза. Город Нарьян-Мар лидирует по высоким платежам за жилищно-коммунальные услуги, средний ежемесячный платеж здесь в 2024 году составил 9,4 тысячи рублей. Самые низкие расходы на коммунальные услуги зафиксированы в Махачкале, где средний платеж составляет 2,7 тысячи рублей в месяц.

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Аналитики провели сравнение платежей за коммунальные услуги в 102 городах России. Был рассчитан средний размер платежа за квартиру площадью 52 квадратных метра с электроплитой для семьи из трех человек, не пользующейся льготами и расходующей средний объем воды, электроэнергии и тепла. По результатам исследования, семья в среднем платит 5,5 тысячи рублей в месяц за коммунальные услуги, при этом треть этой суммы уходит на отопление, еще 20% на воду, содержание и текущий ремонт помещения, 12% на электроэнергию, а остаток — на капремонт, вывоз мусора и другие расходы.

После Нарьян-Мара, следующим по высоким платежам за коммунальные услуги идет Анадырь, где средний ежемесячный платеж составляет 8,9 тысячи рублей. На третьем месте располагается Магадан с платежом в среднем 8,7 тысячи рублей в месяц. В пятерку лидеров также входят Якутск (8,6 тысячи рублей) и Петропавловск-Камчатский (8,6 тысячи рублей), находящиеся в зонах Крайнего Севера или приравненных к ним территориях.

Москва занимает шестое место в списке среди городов с высокими платежами за коммунальные услуги. Семья из трех человек в столице в среднем платит 8,2 тысячи рублей в месяц, что является самой высокой суммой среди городов-миллионников.

Среди городов с самыми низкими платежами за коммунальные услуги в списке присутствуют Махачкала (2,7 тысячи рублей в месяц), Магас (3,1 тысячи рублей), Владикавказ и Нальчик (3,5 тысячи рублей), Ангарск (3,6 тысячи рублей) и Черкесск (3,8 тысячи рублей).