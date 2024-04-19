Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Бесплатная проверка репродуктивного здоровья: новая возможность для россиян через ОМС
Что делать с зелёной землёй в теплице?
Кожевников: Овечкин — галактика и настоящий лидер
Дмитрий Нагиев после небольшого затишья вернулся в кино в фильме "Агент 00_Батя"
Гидам турецкого происхождения разрешено работать без знания языков
Эксперты рассказали, почему кошка пытается занять ваше место
Джеймс Хетфилд почтил память Лемми: новая татуировка с частью праха фронтмена Motorhe
Майские праздники в СПб: почему каждый шестой не собирается на отдых?
Как бороться с корневой гнилью
От Москвы до Махачкалы: где коммунальные услуги дешевле и где дороже

Нарьян-Мар обладает самыми высокими платежами за ЖКУ

2:41
Недвижимость » Аналитика

Средний ежемесячный платеж за коммунальные услуги в России составляет 5,5 тысячи рублей. Однако, суммы в квитанциях значительно различаются в разных городах, иногда различие составляет более чем в три раза. Город Нарьян-Мар лидирует по высоким платежам за жилищно-коммунальные услуги, средний ежемесячный платеж здесь в 2024 году составил 9,4 тысячи рублей. Самые низкие расходы на коммунальные услуги зафиксированы в Махачкале, где средний платеж составляет 2,7 тысячи рублей в месяц.

Нарьян-Мар обладает самыми высокими платежами за ЖКУ
Фото: mos.ru is licensed under public domain

Аналитики провели сравнение платежей за коммунальные услуги в 102 городах России. Был рассчитан средний размер платежа за квартиру площадью 52 квадратных метра с электроплитой для семьи из трех человек, не пользующейся льготами и расходующей средний объем воды, электроэнергии и тепла. По результатам исследования, семья в среднем платит 5,5 тысячи рублей в месяц за коммунальные услуги, при этом треть этой суммы уходит на отопление, еще 20% на воду, содержание и текущий ремонт помещения, 12% на электроэнергию, а остаток — на капремонт, вывоз мусора и другие расходы.

После Нарьян-Мара, следующим по высоким платежам за коммунальные услуги идет Анадырь, где средний ежемесячный платеж составляет 8,9 тысячи рублей. На третьем месте располагается Магадан с платежом в среднем 8,7 тысячи рублей в месяц. В пятерку лидеров также входят Якутск (8,6 тысячи рублей) и Петропавловск-Камчатский (8,6 тысячи рублей), находящиеся в зонах Крайнего Севера или приравненных к ним территориях.

Москва занимает шестое место в списке среди городов с высокими платежами за коммунальные услуги. Семья из трех человек в столице в среднем платит 8,2 тысячи рублей в месяц, что является самой высокой суммой среди городов-миллионников.

Среди городов с самыми низкими платежами за коммунальные услуги в списке присутствуют Махачкала (2,7 тысячи рублей в месяц), Магас (3,1 тысячи рублей), Владикавказ и Нальчик (3,5 тысячи рублей), Ангарск (3,6 тысячи рублей) и Черкесск (3,8 тысячи рублей).

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Они долгое время жили в лавовой трубе: ученые открыли место обитания древнего человека

Археологическое исследование выявило наличие жизни людей в лавовой трубе Умм Джирсан по меньшей мере 7000 лет назад.

PLOS ONE: обнаружены следы человеческой жизни в лавовой трубе Умм Джирсан
Певец Прохор Шаляпин показал своих цветущих подруг
Певец Прохор Шаляпин побывал на ярмарке возрастных невест: "Девочки, забейте на глупые цифры"
Использовали обычную кофемолку для получения нефти: учёные нашли новое применение отходов резины и пластика
Как не удалить жёлтую полоску на унитазе, а не допустить её — это очень просто
Российская военная техника: в боях размер тоже имеет значение Андрей Николаев Артефакты истории: самый дорогой шлем Англии Вячеслав Шпаковский Украинская армия пытается скопировать барражирующий дрон "Ланцет" Дмитрий Плотников
Добрейшие из добрых: названы самые добрые породы собак
Зачем люди бросили концерт Александра Серова? Юрий Лоза раскрывает правду
Сергей Соседов возвращается на НТВ после скандального увольнения из шоу "За гранью"
Сергей Соседов возвращается на НТВ после скандального увольнения из шоу "За гранью"
Последние материалы
Science Advances: обнаружена третья группа предков современных японцев
Онколог Темников: к первым признакам рака крови относят головную боль и синяки
Нарьян-Мар обладает самыми высокими платежами за ЖКУ
Пять стилей брюк, которые придают ногам визуальную длину этой весной
Окунь под маринадом: такую аппетитную рыбку не стыдно подать и на праздничный стол
Главный инженер Chevrolet Corvette Тэдж Джутчер выходит на пенсию
Голкипер "Баварии" Нойер стал рекордсменом Лиги чемпионов по полным матчам на ноль
Квентин Тарантино отказался от своего десятого фильма "Кинокритик"
Известны способы избежать лишних трат во время отдыха в Сочи
Иностранные банки ограничили доступ к информации о ценных бумагах для россиян
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников