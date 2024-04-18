Оценка качества жилья при использовании материнского капитала: новое предложение в Госдуме

Жилье, купленное за маткапитал, хотят проверять на качество

1:29 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

В Госдуме было предложено вводить оценку качества жилья, приобретаемого с помощью материнского капитала, как рассказала зампредседатель комитета по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева на Всероссийском жилищном конгрессе в Сочи. Это, по мнению экспертов, поможет предотвратить злоупотребления с материнским капиталом. Разворотнева отметила, что часто люди используют субсидию на покупку жилья низкого качества, и сталкиваются с проблемами, такими как покупка "развалюх". Она подчеркнула необходимость законодательного решения этой проблемы.

Фото: Mos.ru is licensed under Public domain

Эксперты также обсуждают другие изменения в отношении материнского капитала. Ожидается, что в ближайшее время будет принят законопроект, упрощающий процесс сделок с недвижимостью, приобретенной с использованием материнского капитала. Предполагается, что обязанность выделения долей приобретенного жилья будет автоматически переноситься на новое жилье, которое должно быть большей площади и стоить дороже. Этот законопроект может быть принят уже в начале июня. Также планируется внести изменения в Единый государственный реестр недвижимости, чтобы отмечать там факт приобретения жилья с использованием материнского капитала. Помимо этого, Госдума рассматривает законопроект, который позволит обменивать доли в жилье между близкими родственниками, что упростит сделки с жильем, приобретенным с помощью материнского капитала.