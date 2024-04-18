Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Мертвого индийского туриста нашли висящим на дереве в Таиланде
Опасная фруктоза: основные источники и как ее избыток влияет на организм
Эксперты рассказали, как приготовить средство от блох
Кира Прошутинская: Галкин* давит на Пугачёву
Небензя: Для США народ Палестины не обладает правом на собственное государство
США наложили вето на проект принятия Палестины в состав ООН
ВСК: удалённые сотрудники меняют работу на 16% реже, чем офисные
Диетолог Луи: натуральный йогурт защитит от диабета 2 типа
Знакомим с интересный растением - "рогатый папоротник"
Оценка качества жилья при использовании материнского капитала: новое предложение в Госдуме

Жилье, купленное за маткапитал, хотят проверять на качество

1:29
Недвижимость

В Госдуме было предложено вводить оценку качества жилья, приобретаемого с помощью материнского капитала, как рассказала зампредседатель комитета по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева на Всероссийском жилищном конгрессе в Сочи. Это, по мнению экспертов, поможет предотвратить злоупотребления с материнским капиталом. Разворотнева отметила, что часто люди используют субсидию на покупку жилья низкого качества, и сталкиваются с проблемами, такими как покупка "развалюх". Она подчеркнула необходимость законодательного решения этой проблемы.

Жилье, купленное за маткапитал, хотят проверять на качество
Фото: Mos.ru is licensed under Public domain

Эксперты также обсуждают другие изменения в отношении материнского капитала. Ожидается, что в ближайшее время будет принят законопроект, упрощающий процесс сделок с недвижимостью, приобретенной с использованием материнского капитала. Предполагается, что обязанность выделения долей приобретенного жилья будет автоматически переноситься на новое жилье, которое должно быть большей площади и стоить дороже. Этот законопроект может быть принят уже в начале июня. Также планируется внести изменения в Единый государственный реестр недвижимости, чтобы отмечать там факт приобретения жилья с использованием материнского капитала. Помимо этого, Госдума рассматривает законопроект, который позволит обменивать доли в жилье между близкими родственниками, что упростит сделки с жильем, приобретенным с помощью материнского капитала.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Они долгое время жили в лавовой трубе: ученые открыли место обитания древнего человека

Археологическое исследование выявило наличие жизни людей в лавовой трубе Умм Джирсан по меньшей мере 7000 лет назад.

PLOS ONE: обнаружены следы человеческой жизни в лавовой трубе Умм Джирсан
WM: учёные смогли получить нефтепродукты из отходов резины и пластика
Использовали обычную кофемолку для получения нефти: учёные нашли новое применение отходов резины и пластика
Певец Прохор Шаляпин побывал на ярмарке возрастных невест: "Девочки, забейте на глупые цифры"
Как не удалить жёлтую полоску на унитазе, а не допустить её — это очень просто
Российская военная техника: в боях размер тоже имеет значение Андрей Николаев Артефакты истории: самый дорогой шлем Англии Вячеслав Шпаковский Украинская армия пытается скопировать барражирующий дрон "Ланцет" Дмитрий Плотников
Добрейшие из добрых: названы самые добрые породы собак
Зачем люди бросили концерт Александра Серова? Юрий Лоза раскрывает правду
Капустный пирог "Деревенский": готовим его в простом, очень "ленивом" варианте
Капустный пирог "Деревенский": готовим его в простом, очень "ленивом" варианте
Последние материалы
Кира Прошутинская: Галкин* давит на Пугачёву
Жилье, купленное за маткапитал, хотят проверять на качество
Небензя: Для США народ Палестины не обладает правом на собственное государство
США наложили вето на проект принятия Палестины в состав ООН
ВСК: удалённые сотрудники меняют работу на 16% реже, чем офисные
Диетолог Луи: натуральный йогурт защитит от диабета 2 типа
Знакомим с интересный растением - "рогатый папоротник"
Картофельный салат с луком и майонезом: молодой картофель варится для него целиком
Боец Царукян: если бы меня продвигал Хабиб, я бы уже дрался за титул
Продажи новых автомобилей в Евросоюзе упали в марте на 5.2%
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников