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Четыре бесплатных способа улучшить интерьер в квартире: попробуйте — это работает

Дизайнер привела четыре способа заметно обновить интерьер без вложений

1:08
Недвижимость

Чтобы кардинально обновить интерьер, вовсе не обязательно устраивать сложный и дорогой ремонт в квартире, уверяют "БелНовости". Дизайнер Юлия Тычино рассказала изданию, что можно предпринять.

Дизайнер привела четыре способа заметно обновить интерьер без вложений
Фото: PxHere is licensed under CC0

По её словам, для этого есть как минимум четыре бесплатных или не требующих больших затрат способа.

Генеральная уборка

Хорошенько разберитесь, выбросите весь хлам, и вы увидите, как это изменит жилище.

Перестановка

Это следующий шаг. Действуйте радикально, перемещая крупную мебель в другие комнаты.

Достаньте из чулана ковёр — это больше не считается стыдным. Поменяйте шторы.

Галерея

Мощный элемент декора — галерея картин, репродукций или фотографий. Развешанные на стенах или выставленные на столе/комоде/тумбочке, они особенно выигрышно будут смотреться, если обрамлены в стилистически похожие рамки.

Растения

Хорошо оживляют обстановку комнатные растения, которые называют интерьерными — обычно они большие и неприхотливые, как правило нецветущие.

Такими нехитрыми приёмами можно преобразить любую, даже маленькую квартиру.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
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