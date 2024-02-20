Четыре бесплатных способа улучшить интерьер в квартире: попробуйте — это работает

Чтобы кардинально обновить интерьер, вовсе не обязательно устраивать сложный и дорогой ремонт в квартире, уверяют "БелНовости". Дизайнер Юлия Тычино рассказала изданию, что можно предпринять.
По её словам, для этого есть как минимум четыре бесплатных или не требующих больших затрат способа.
Хорошенько разберитесь, выбросите весь хлам, и вы увидите, как это изменит жилище.
Это следующий шаг. Действуйте радикально, перемещая крупную мебель в другие комнаты.
Достаньте из чулана ковёр — это больше не считается стыдным. Поменяйте шторы.
Мощный элемент декора — галерея картин, репродукций или фотографий. Развешанные на стенах или выставленные на столе/комоде/тумбочке, они особенно выигрышно будут смотреться, если обрамлены в стилистически похожие рамки.
Хорошо оживляют обстановку комнатные растения, которые называют интерьерными — обычно они большие и неприхотливые, как правило нецветущие.
Такими нехитрыми приёмами можно преобразить любую, даже маленькую квартиру.
Косметологи рекомендуют начинать уход за кожей вокруг глаз с самого раннего возраста, но моя история с этими средствами началась лишь в 20 лет.