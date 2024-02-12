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Пять интерьерных фишек от французов, способные преобразить любую хрущёвку: попробуйте их и вы

Так делают французы: дизайнер дала советы по улучшению интерьера, которые подойдут всем

1:35
Недвижимость

Французам присущ хороший вкус, а их опыт в оформлении интерьера трудно переоценить. Дизайнер Юлия Тычино поделилась на страницах сетевого издания "БелНовости" несколькими фирменными французскими фишками, которые можно применить буквально в любой квартире.

Так делают французы: дизайнер дала советы по улучшению интерьера, которые подойдут всем
Фото: PxHere is licensed under CC0

Нет — голым стенам

Повесить на стену картину, репродукцию или даже поделку, выполненную своими руками, не стоит почти ничего, а комнату это преобразит.

Натуральные материалы

Для маленькой квартиры затраты на натуральные материалы вряд ли будут астрономическими — в этом её неоспоримое преимущество. 

Белый цвет

Светлые тона визуально увеличивают объём — это ни для кого не секрет. Французы используют для этого исключительно тёплые оттенки вроде молочного или бежевого, сочетая с глубоким серым или натуральным коричневым, чтобы жилище не выглядело чужим и холодным.

Разнообразные фактуры

В интерьерах французских домов часто можно встретить самые разнообразные фактуры. Камень, стекло, металл, вязаный текстиль — это и много другое помогает внести эмоцию в нейтральный фон.

Встроенное хранение

Незаменимое решение для маленькой квартиры, особенно если в ней нет балкона или кладовки. Это и встроенные шкафы во всю стену, и ящики в диване, и другие мебельные возможности.

Узнайте, что ещё можно сделать, дабы превратить "хрущёвку" в образец дизайнерского мастерства.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
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