Как свою "хрущобу" превратить в роскошную квартиру

1:24 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Хотя квартиры в так называемых хрущевках далеки от совершенства, это метод строительства позволил многим советским гражданам решить жилищный вопрос.

Фото: Own work by Scar345 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

С правильным подходом тесную квартиру можно превратить в образец дизайнерского мастерства.

Коридор: В тесной прихожей рекомендуется установить встроенный шкаф, который сохранит свободное пространство визуально. Грамотное планирование позволит скрыть внутри верхнюю одежду, уборочный инвентарь и другие предметы.

Гостиная: Избавьтесь от традиции располагать мебель вдоль стен. Вместо этого разместите шкафы для хранения вещей справа и слева от окна. Предусмотрите дополнительное освещение и, при необходимости, разделите комнату на зоны.

Спальня: Учитывая миниатюрные размеры, избегайте перегруженной мебелью, предпочтя системы хранения встроенной мебели и внутреннему пространству кровати.

Кухня: Это самый сложный этап ремонта, где нужно бороться за каждый метр. Кухонные шкафы верхнего уровня можно растянуть до потолка, а подоконник использовать вместо обеденного стола.

Основной принцип обустройства тесных квартир — избегать темных оттенков. Выбор светлых материалов для пола, дверей и стен поможет улучшить освещение и визуально увеличить пространство.