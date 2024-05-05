Как успешно приобрести жилье на аукционе: секреты и стратегии

Как безопасно купить квартиру на аукционе

2:13 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

В текущей экономической ситуации, когда ставки по кредитам и ипотекам достигли высоких значений, не все потребители могут позволить себе покупку недвижимости в кредит. В связи с этим, некоторые прибегают к покупке за наличные, другие приобретают жильё у владельцев, заключивших договоры по более низким ставкам ранее, а третьи ищут альтернативные сделки, как рассказала Елена Мищенко, руководитель отдела городской и загородной недвижимости компании "НДВ Супермаркет Недвижимости", в интервью "Стройгазете". Она также отметила наличие ещё одной стратегии на рынке вторичного жилья — участие в городских аукционах.

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В Москве на аукционе сейчас выставлены свыше 400 жилых помещений, включая муниципальное жильё, квартиры, находящиеся в залоге у банков, и имущество обанкротившихся компаний. Чтобы участвовать в аукционе, необходимо зарегистрироваться на соответствующей электронной платформе и подписать необходимые документы.

Основным преимуществом покупки на аукционе является цена, которая в среднем на 15-20% ниже рыночной. На примере района Бутырский, двухкомнатная квартира без ремонта площадью 43,7 кв. метров в кирпичном доме 1961 года постройки предложена с начальной ценой в 6,4 млн рублей, в то время как аналогичная квартира в том же районе стоит почти 15,9 млн рублей.

При планировании покупки на аукционе важно не только стремление к экономии, но и учёт особенностей такого жилья: оно часто требует ремонта, расположено в старых домах на первых этажах с менее привлекательными видами. Елена Мищенко советует обращаться к специалистам для разработки стратегии участия в торгах, проверки юридической чистоты объекта и оценки потенциальных рисков. Это поможет избежать переплат и проблем после покупки, таких как наличие неоплаченных счетов или проблемы с выселением бывших владельцев.