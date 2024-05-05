Деменко уверен, что в игре с "Факелом" в Воронеже у "Зенита" будут проблемы

Футболист Деменко предрёк "Зениту" сложную игру с "Факелом" в Воронеже

1:39 Your browser does not support the audio element. Спорт

Известный бывший футболист Максим Деменко, который ранее играл в российской Премьер-лиге и представлял сборную России, дал свои прогнозы перед матчем "Зенита" в гостях против "Факела" в 27-м туре Российской премьер-лиги.

Фото: commons.wikimedia.org by Кирилл Венедиктов is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Деменко считает, что это будет сложная игра для "Зенита" и ожидает серьёзное сопротивление со стороны "Факела".

"Сложная игра будет в Воронеже. Однозначно, легкого ничего не будет. Для "Зенита" очень важно, как быстро он сможет забить первый мяч. Командам, которые, скажем так, обязаны выигрывать, нужно забивать первым, потому что отыгрываться, как мы видим, очень непросто", — сказал Деменко.

Деменко отметил, что командам, имеющим претензии на победу, сложнее действовать против оборонительных команд, особенно если в составе присутствуют исполнители, способные забить.

В настоящее время "Зенит" занимает лидирующую позицию в турнирной таблице РПЛ, имея 50 очков после 26-ти проведенных матчей. "Краснодар", занимающий второе место, также имеет 50 очков, но уже провел одну встречу больше. "Динамо" занимает третье место с 47 очками после 26 туров, напоминает Газета. Ru.

Ожидается, что поединок между "Зенитом" и "Факелом" будет интересным и непростым для обеих команд. "Зенит" будет стремиться укрепить свое лидерство в чемпионате, но "Факел" будет надеяться на хороший результат и борьбу за победу на своем поле.

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