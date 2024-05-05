Пять причин, почему наращивание ресниц может не быть вашим выбором

Необходимо разобраться, что наращенные ресницы выглядят изумительно и пользуются популярностью, однако процедура не лишена противопоказаний. Трихотилломания, неуправляемое выдирание волос или ресниц, может сделать наращивание раздражающим.
Также, если вы недавно окрасили свои ресницы, следует отложить наращивание, чтобы избежать отслоения и неравномерного распределения клея. Пациенты с алопецией, особенно на ресницах и бровях, также должны воздержаться от этой процедуры и следовать назначениям врача для укрепления естественных ресниц. Блефаропластика, операция по коррекции век, также является противопоказанием к наращиванию ресниц из-за риска механического раздражения и осложнений. Жирная кожа век не является абсолютным противопоказанием, но может снизить эффективность удержания ресниц.
Важно избегать маслянистых средств для снятия макияжа, чтобы сохранить результаты процедуры.
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