Пять причин, почему наращивание ресниц может не быть вашим выбором

Подумайте дважды перед наращиванием ресниц

1:02 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Необходимо разобраться, что наращенные ресницы выглядят изумительно и пользуются популярностью, однако процедура не лишена противопоказаний. Трихотилломания, неуправляемое выдирание волос или ресниц, может сделать наращивание раздражающим.

Фото: flickr. com by Alex from Ithaca, NY is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Также, если вы недавно окрасили свои ресницы, следует отложить наращивание, чтобы избежать отслоения и неравномерного распределения клея. Пациенты с алопецией, особенно на ресницах и бровях, также должны воздержаться от этой процедуры и следовать назначениям врача для укрепления естественных ресниц. Блефаропластика, операция по коррекции век, также является противопоказанием к наращиванию ресниц из-за риска механического раздражения и осложнений. Жирная кожа век не является абсолютным противопоказанием, но может снизить эффективность удержания ресниц.

Важно избегать маслянистых средств для снятия макияжа, чтобы сохранить результаты процедуры.