Разоблачение мифов о филлерах на основе гиалуроновой кислоты: что стоит знать перед процедурой

Мифы о филлерах для лица, о которых стоит знать

1:05 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Филлеры на основе гиалуроновой кислоты существуют уже более 30 лет, но сегодня они более популярны, чем когда-либо, благодаря современным стандартам красоты и тенденциям в пластической хирургии. Однако, несмотря на их популярность, важно иметь правильное представление о том, как они работают и кому они подходят.

Фото: flickr.com by LG전자 is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Одним из распространенных мифов является то, что филлеры держатся несколько лет. В действительности, их действие может продолжаться от нескольких месяцев до нескольких лет. Также существует миф о том, что филлер легко рассасывается без последствий. Однако процесс расщепления филлера может занять несколько месяцев, что может привести к неровностям и сухости кожи.

Еще один миф связан с тем, что все реагируют на филлеры одинаково. На самом деле, некоторые люди могут испытывать значительный отек в ответ на инъекцию гиалуроновой кислоты, особенно если инъекция была сделана неправильно или введено слишком много филлера.