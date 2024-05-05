Крот забудет дорогу к вашему участку: вот что заставит его бежать без оглядки

Как избавиться от кротов

1:14 Your browser does not support the audio element. Садоводство Вредители и болезни

Кроты могут стать настоящими разрушителями, и тот, кто столкнулся с ними, знает, сколько усилий требуется, чтобы вывести их из огорода.

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Данные животные, как правило, реагируют на различные уловки, но если почувствуют опасность, просто выкопают новый тоннель. Их зрение довольно слабое, но они компенсируют его обонянием, поэтому очень чувствительны к запахам.

Что можно сделать? Один из методов, который довольно эффективен, заключается в том, чтобы замочить небольшой кусочек тряпки в солярке и засунуть его во все норы.

Ещё один эффективный способ — это использование смеси керамзита с аптечной мазью Вишневского. Эту смесь следует поместить в норки. Кроты не переносят запах этой смеси и уйдут.

Также можно воспользоваться гуманным способом и использовать капканы для кротов, которые можно приобрести в продаже.

Важно помнить, что кроты не питаются корнями растений, они ищут червей и других насекомых в земле. Поэтому повреждения корней растений обычно связаны с тем, что кроты роют тоннели. Хотя они маленькие, они могут причинить значительный ущерб.