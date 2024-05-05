Крот забудет дорогу к вашему участку: вот что заставит его бежать без оглядки

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Как избавиться от кротов

1:14
Садоводство » Вредители и болезни

Кроты могут стать настоящими разрушителями, и тот, кто столкнулся с ними, знает, сколько усилий требуется, чтобы вывести их из огорода.

Как избавиться от кротов
Фото: commons.wikimedia.org by Michael David Hill is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Данные животные, как правило, реагируют на различные уловки, но если почувствуют опасность, просто выкопают новый тоннель. Их зрение довольно слабое, но они компенсируют его обонянием, поэтому очень чувствительны к запахам.

Что можно сделать? Один из методов, который довольно эффективен, заключается в том, чтобы замочить небольшой кусочек тряпки в солярке и засунуть его во все норы.

Ещё один эффективный способ — это использование смеси керамзита с аптечной мазью Вишневского. Эту смесь следует поместить в норки. Кроты не переносят запах этой смеси и уйдут.

Также можно воспользоваться гуманным способом и использовать капканы для кротов, которые можно приобрести в продаже.

Важно помнить, что кроты не питаются корнями растений, они ищут червей и других насекомых в земле. Поэтому повреждения корней растений обычно связаны с тем, что кроты роют тоннели. Хотя они маленькие, они могут причинить значительный ущерб.

Как избавиться от Кротов раз и Навсегда.
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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