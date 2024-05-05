Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
"Иллюзия обмана 3": Розамунд Пайк украсит актерский состав
Футболист Деменко предрёк "Зениту" сложную игру с "Факелом" в Воронеже
Как безопасно купить квартиру на аукционе
Подумайте дважды перед наращиванием ресниц
Эндрю Гарфилд сыграет в адаптации книг Энид Блайтон
Россиянам рассказали, на каких покупках можно сэкономить в мае
Страхователь и страховщик: тонкости терминологии
Почему нельзя менять моторное масло каждые 10000 километров
Методы борьбы с колорадским жуком
Россия совершила прорыв в фокусировке терагерцевого излучения

Российские ученые изобрели новый метод фокусировки терагерцевого излучения

6:23
Наука

В международной научной лаборатории «Излучение заряженных элементов» входящей в Институт нанотехнологий в области электроники, спинтроники и фотоники НИЯУ МИФИ был разработан новый вид дифракционных решеток, способных сосредоточить терагерцовое излучение.

Российские ученые изобрели новый метод фокусировки терагерцевого излучения
Фото: https://www.flickr.com/photos/25649741@N04/5391914387 by FastLizard4 is licensed under CC BY-SA 2.0

Когда электроны двигаются близ периодической решетки со скоростью, близкой к световой в вакууме, происходит возбуждение излучения в честь ученых — Смита и Парселла, которые первыми зафиксировали необычное явление в 1953 году: при движении электронов над металлической решеткой на ее поверхности возникала ярко светящаяся цветная линия. Цвет этого света, то есть частота излучения, менялся в зависимости от угла наблюдения и скорости электронов.

Ученые отметили влияние свойств этого излучения на период решетки — в ходе эксперимента они изменяли период, поворачивая решетку. Интересно, что задолго до эксперимента Смита и Парселла, в 1942 году, данный вид излучения был теоретически предсказан советским ученым И. М. Франком. С тех пор изучение излучения Смита-Парселла активно ведется в мире как исследование источника излучения, так и метода диагностики очень быстрых электронных потоков на коллайдерах и ускорителях. В настоящее время проводятся интенсивные исследования данного вида излучения с целью создания управляемого источника излучения, то есть источника, параметры которого можно изменять в процессе работы.

Сотрудники международной научной лаборатории «Излучение заряженных элементов», ИНТЭЛ, НИЯУ МИФИ теоретически изучают свойства излучения Смита-Парселла от фотонных кристаллов (искусственные среды, аналогичные обычным кристаллам, где в узлах располагаются относительно крупные объекты — наночастицы, микрочастицы, отверстия, различные формы резонаторов).

Для генерации излучения Смита-Парселла особенно интересны двумерные фотонные кристаллы — массивы частиц, расположенные в одной плоскости и формирующие прямоугольную решетку, то есть два периода в перпендикулярных направлениях. Благодаря отсутствию толщины материала в таких фотонных кристаллах излучение практически не поглощается, что гарантирует высокую интенсивность такого источника. При этом две периодичности предоставляют больше возможностей для регулировки света, включая его частоту и направление распространения.

Обычно излучение от электронов изучают вдали от источника, в дальней зоне. Поле излучения в этой зоне уже «сформировалось» и отделилось от электрического поля электрона, которое быстро уменьшается с расстоянием. Поэтому в дальней зоне спектры частот излучения Смита-Парселла имеют яркие и узкие максимумы, а вся интенсивность сконцентрирована вблизи отдельных направлений, что очень удобно для дальнейшего использования излучения.

Однако если скорость электрона велика, то дальняя зона находится очень далеко от решетки — до нескольких метров. На практике размещение детектора на таких расстояниях оказывается неудобным. Решение заключается в регистрации излучения близ мишени, в ближней или предволновой зонах. Однако поле излучения здесь еще не успело «сформироваться» и отделиться от электрического поля электрона, что приводит к расплыванию спектров — они становятся широкими, а выделенные направления распространения в пространстве отсутствуют, излучение распространяется практически во всех направлениях с одинаковой интенсивностью.

Дамир Гараев разработал теорию излучения Смита-Парселла от двумерных фотонных кристаллов, описывающую свойства излучения на любых расстояниях от решетки до детектора. Он также вычислил оптимальное расположение частиц фотонного кристалла на плоскости для удобства установки детектора близко к решетке, сохраняя при этом спектр и угловое распределение излучения, как если бы детектор находился далеко. Оказалось, что для этого частицы должны находиться в узлах не прямоугольной, а изогнутой решетки. Математически, форма изгиба — парабола или гипербола. Излучение от таких решеток фокусируется, что приводит к сокрытию эффекта ближней зоны (гашению шумных спектров и растеканию излучения в пространстве).

Дамир отметил, что было неожиданно получить гиперболический закон описания положений частиц решетки. В оптике для гашения аналогичного эффекта ближней зоны обычно используются параболические зеркала, и параллели между физикой излучения и оптикой очень близки. Однако в ходе дальнейшего анализа было обнаружено, что параболический закон также справедлив, но только в случае ультрарелятивистов, то есть для электронов со сверхсветовой скоростью! Это логично: в данном случае за счет лоренцевского сжатия кулоновское поле очень быстрых электронов становится по свойствам схожим с полем плоской волны. Именно поэтому в данном случае достигается наилучшее сходство с оптикой.

Также сотрудники лаборатории теоретически показали, что такие мишени обеспечивают стабильные спектры и угловые распределения. Даже небольшие случайные смещения частиц от исходных координат, которые возможны при изготовлении мишеней, практически не оказывают влияния: фокусировка сохраняется практически без изменений. Полученные результаты сделают возможным создание эффективного источника излучения, включая ТГц диапазон, а также управление светом в режиме реального времени — частотой и направлением распространения. Исследования проводились в рамках программы «Приоритет-2030», подпроекта «Терагерцовая фотоника на основе метаматериалов и наноплазмоники» в рамках проекта ИНТЭЛ «Радиофотоника и квантовая сенсорика».

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Принц Уильям и больная раком Кейт Миддлтон "проходят через ад": Что происходит в королевской семье за закрытыми дверьми

Болезнь принцессы стала настоящей трагедией для королевской семьи.

Подруга Кейт Миддлтон рассказала, что супруги Уэльские "проживают ад"
Валерия и Иосиф Пригожин улетели в Анталию на концерт
Срочно из России: почему Валерия и Пригожин решили сбежать из страны
Нестареющая певица Ирина Салтыкова показала красавицу-дочь Алису: "Счастье"
Рудковская раскрыла секрет красоты 42-летней модели Натальи Водяновой
Французские солдаты приехали на Украину отнюдь не сражаться Дмитрий Плотников "Воистину Воскресе!": всё о главном празднике православных христиан Артём Гапоненко США потерпели фиаско в давлении на ЕС: конфискации активов ЦБ РФ в ЕС не будет Любовь Степушова
Ухаживаем за фикусом: вот как важно его поливать, чтобы растение не сбрасывало листья
Буйство красок: эта шикарная лиана закроет весь забор — настоящий шедевр в саду
Какие растения любят яичную скорлупу
Какие растения любят яичную скорлупу
Последние материалы
Как безопасно купить квартиру на аукционе
Подумайте дважды перед наращиванием ресниц
Эндрю Гарфилд сыграет в адаптации книг Энид Блайтон
Россиянам рассказали, на каких покупках можно сэкономить в мае
Страхователь и страховщик: тонкости терминологии
Почему нельзя менять моторное масло каждые 10000 километров
Методы борьбы с колорадским жуком
Трусова сообщила, что в свои 19 лет она находится в "предпенсионном возрасте"
Эксперты отметили резкое снижение цен на авиаперелеты в Европу
Роза Сябитова рассказала о смене брачных предпочтений российских женщин
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников