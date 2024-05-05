Независимые нефтяные компании Британии бьют тревогу: крах отрасли на фоне резких налоговых повышений

Financial Times: британские нефтяные компании переживают кризис

1:11 Your browser does not support the audio element. Экономика

Независимые нефтяные компании на британском шельфе Северного моря сталкиваются с кризисом из-за налоговой политики правительства Великобритании.

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Несмотря на рост мировых цен на нефть, новый налог в 35% на непредвиденную прибыль, введенный в мае 2022 года, привел к тому, что компании отдают государству до 75% своих доходов. Это сильно ударило по мелким компаниям, осуществляющим добычу на шельфе, тогда как крупные компании, такие как BP и Shell, из-за своего диверсифицированного бизнеса пострадали в меньше степени, сообщает ТАСС со ссылкой на Financial Times.

В результате акции независимых компаний падают, в то время как глобальный энергетический индекс растет. Добыча нефти и газа в 2023 году упала до минимального уровня с 1977 года, и число рабочих мест в отрасли сократилось.

Ожидается, что ситуация ухудшится после возможного прихода к власти лейбористов, которые планируют увеличить налоговое бремя до 78% и отменить налоговые послабления для новых разработок.