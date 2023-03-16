Самую дешёвую дачу за 200 тысяч рублей обнаружили в Подмосковье

1:16 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Эксперты в области недвижимости обнаружили самую дешёвую дачу на территории Подмосковья. Её стоимость составляет 200 тысяч рублей.

Наиболее доступная по стоимости дача в Московской области продаётся за 200 тысяч рублей, как заявили в компании "Мир Квартир". При этом в соседних с Подмосковьем областях можно приобрести дом с участком даже за 30 тысяч рублей.

Что до Подмосковья, то это дача на участке 6,5 соток в СНТ "Бруски", расположенная в 11 км от Егорьевска и в 90 км от МКАД. На этой территории покупателей ожидает постройка в 8 м² с подведённым электричеством. В объявлении о продаже говорится, что рядом с этим объектом находятся грибные и ягодные места, а также купальный пруд.

А вот за дом площадью в 20 м² на участке в 5 соток в 124 км от МКАД в Воскресенском районе необходимо заплатить 220 тысяч рублей. И это второй по доступности дачный объект Подмосковья. Здесь уже обещают воду на участке, электричество по границе, а также возможность прописки.

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