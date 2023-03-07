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Макар Горшенин

Чтo лyчшe: загородный дoм или квapтиpa? Плюcы и минycы

4:42
Недвижимость

Пepeд пoкyпкoй нeдвижимocти y людeй вcтaeт выбop: квapтиpa в мнoгoэтaжкe, или cвoй дoм зa гopoдoм. Это два разных варианта недвижимости, каждый из которых имеет свои плюсы и минусы. Рассмотрим их подробнее.

Чтo лyчшe: загородный дoм или квapтиpa? Плюcы и минycы

Плюcы квapтиp:

  • Больший спрос

В большинстве случаев люди стремятся переехать в крупные города, поскольку там больше перспектив. Именно поэтому продать или сдать квартиру проще, чем частный дом. Если вы приобретаете однушку, двушку или студию в качестве инвестиций, то они точно окупятся.

  • Быстрый интернет

В крупных городах все больше пользователей высокоскоростного интернета, цифрового телевидения и других достижений IT. Поэтому подключиться к ним проще. Кроме того, в больших населенных пунктах больше вышек для приема сигналов от абонентов, что означает более высокую скорость интернета и качество телевидения, а стоимость подключения к ним меньше по сравнению с небольшими городами. Это связано с тем, что провайдеры уже имеют линии в вашем районе, и не придется обустраивать отдельную для вас.

  • Paзвитaя инфpacтpyктypa

Квартиры популярны в больших городах. Рядом с МКАД возводят детские сады, поликлиники, школы, больницы, другие важные социальные объекты. Например, можно ходить в садик и в школу в одном районе, а потом ездить учиться в ВУ3 в том же городе, но в другом районе. Также в городе больше магазинов, банкоматов, развлекательных заведений, торговых центров - всегда есть, куда сходить вечером или на выходных.

  • Не нужно убираться 

Для уборки придомовой территории обычно нанимают дворников, которые моют полы и стены в подъездах. Вам не нужно заниматься этим самостоятельно: просто оплачивайте ЖК или ТСЖ, и они будут платить деньги работникам. Если во дворе сломается лавочка, детские качели или что-то еще, то также достаточно обратиться к управляющему, а не ремонтировать все самостоятельно.

Минусы квартир:

  • Площадь

Когда речь заходит о выборе подходящего жилья для большой семьи, возникает вопрос, что лучше - квартира или дом. Если квартиры чаще всего ассоциируются с парами, семьями с детьми или одинокими людьми, то частные дома, как правило, предпочитают большие семьи из-за их размера. Основным недостатком проживания в квартире является ограниченная жилая площадь, что может создать проблемы при размещении мебели или сезонных вещей, таких как зимние шины, надувные лодки, матрасы и товары, которые часто хранятся на балконах.

  • Пpoблeмы c пapкoвкoй

С увеличением высоты здания увеличивается и количество проживающих в нем людей. С увеличением числа жителей увеличивается и количество автомобилей, находящихся поблизости. Таким образом, в мегаполисах остро встает вопрос парковки. У жителей остается только два варианта - либо маневрировать на своих автомобилях по перегруженным улицам, либо выкладывать деньги за коммерческие парковочные места.

  • Шум

Проживание в многоквартирном комплексе означает, что вокруг вас есть соседи - сверху и снизу, а также по обе стороны от вашего дома. К сожалению, они могут быть источником шумовых помех, которые могут варьироваться от плача ребенка в одной квартире, начала ремонта соседей в другой, громкого звука телевизора или споров в третьей. Кроме того, внешние шумы с улицы, такие как автомобильные гудки и игры детей, также могут внести свой вклад в проблему.

  • Стоимость

Вы пытаетесь выбрать между покупкой квартиры и строительством дома? Стоимость обоих вариантов довольно схожа, однако покупка готовой квартиры обычно обходится дороже за квадратный метр. Это связано в основном с тем, что квартиры имеют дополнительные преимущества в виде развитой инфраструктуры и удобного проживания в городе.

Итоги

Рассматривая возможность инвестиций в недвижимость, важно определить приоритеты, которые имеют для вас наибольшее значение. Если вы цените доступ к развлечениям, удобную инфраструктуру и безопасную среду обитания, то покупка квартиры может быть вашим лучшим выбором. С другой стороны, если вы жаждете покоя и умиротворения на свежем воздухе и хотите владеть собственной землей, то строительство или покупка дома может оказаться более подходящим вариантом.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент 2-го курса Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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