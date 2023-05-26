Медведев: конфликт на Украине может продлиться десятилетия

0:47 Your browser does not support the audio element. Политика

Украинский конфликт может затянуться на десятки лет при действующем киевском режиме, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Как подчеркнул зампреда, теперь это "новая реальность".

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Как подчеркнул Медведев, украинский конфликт будет тянуться до тех пор, пока в Незалежной действует киевский нацистский режим.

"Этот конфликт очень надолго. Это всё на десятилетия, наверное. Это новая реальность. Пока там такая власть, будет, скажем, три года перемирия, два года конфликта, и снова всё повторится, — сообщил зампреда.

По словам Медведева, сама же Украина как государство, может исчезнуть после завершения специальной военной операции.

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