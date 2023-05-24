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Британцы согласились со словами Медведева о риске ядерной войны — сами напрашиваемся

1:06
Мир

Британские пользователи Сети согласились с заявлением зампредседателя Совбеза России Дмитрия Медведева о том, что Запад, поставляя оружие Украине, толкает мир к ядерному апокалипсису. По мнению комментаторов, западные страны "сами напрашиваются".

Британцы согласились со словами Медведева о риске ядерной войны — сами напрашиваемся
Фото: facebook.com/ Дмитрий Медведев

Ранее Медведев предупредил, что подобное поведение западных стран ставит мир под угрозу. С каждой поставкой оружия киевскому режиму риск эскалации только увеличивается.

"Он прав, мы сами напрашиваемся на это", — заявил один из читателей Daily Mail под соответствующей статьёй.

"У меня нет желания умирать за Украину", — поддержал другой.

Пользователи Сети сошлись во мнении, что Россию и Украину необходимо оставить в покое, если никто не хочет ядерной войны.

"Он не ошибается. Когда не оставляют других путей, применение ядерного оружия неизбежно. Джо Байден ведёт конфликт в этом направлении, одобряя отправку большего количества оружия на Украину", — резюмировал читатель.

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Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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