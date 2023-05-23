Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Максима Травникова главой управления Кремля по вопросам госслужбы, кадрам и противодействию коррупции. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.
Ранее указанные структуры были самостоятельными, но под руководством Травникова они объединены. Ранее он руководит управлением по кадрам и госслужбе.
Глава управления по вопросам противодействия коррупции Андрей Чоботов освобожден от должности.
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