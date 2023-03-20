Политолог Маркелов рассказал о "дерзком" парадоксе Дмитрия Медведева

1:28 Your browser does not support the audio element. Политика

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев сделал акцент на экспериментальной информационной истории. Об этом заявил политтехнолог, политолог, глава коммуникационной компании "Маркком" Сергей Маркелов, комментируя Pravda.Ru резкие высказывания политика в адрес Запада.

Он отметил, что публикации Медведева отличаются своей провокационной стилистикой, которая поражает мировую общественность. Политик пытается при помощи своего статуса и текстов "перевернуть мир, соединить несоединимое", считает Маркелов.

"Дерзкие, даже пацанские, подростковые вещи и статус зампредсовбеза — это парадокс, который запоминается", — подчеркнул политолог.

Если бы Медведев публиковал сдержанные статьи, то они не вызвали мирового интереса. Однако провокационные сообщения политика формируют определённое мнение у массовой аудиторию, объяснил политолог.

"Его цитаты разлетаются по миру, как горячие пирожки, а мировые СМИ вступают с ним в заочный диалог. Вот на этом парадоксе формируется точка влияния и становится одним из серьёзных векторов отстаивания российской позиции", — сделал вывод Маркелов.

Ранее Медведев пригрозил ударом гиперзвуковой ракеты "Оникс" по зданию МУС в Гааге, выдавшего ордер на арест президента Владимира Путина.

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