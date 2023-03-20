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Политолог Маркелов рассказал о "дерзком" парадоксе Дмитрия Медведева

1:28
Политика

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев сделал акцент на экспериментальной информационной истории. Об этом заявил политтехнолог, политолог, глава коммуникационной компании "Маркком" Сергей Маркелов, комментируя Pravda.Ru резкие высказывания политика в адрес Запада.

Политолог Маркелов рассказал о "дерзком" парадоксе Дмитрия Медведева

Он отметил, что публикации Медведева отличаются своей провокационной стилистикой, которая поражает мировую общественность. Политик пытается при помощи своего статуса и текстов "перевернуть мир, соединить несоединимое", считает Маркелов.

"Дерзкие, даже пацанские, подростковые вещи и статус зампредсовбеза — это парадокс, который запоминается", — подчеркнул политолог.

Если бы Медведев публиковал сдержанные статьи, то они не вызвали мирового интереса. Однако провокационные сообщения политика формируют определённое мнение у массовой аудиторию, объяснил политолог.

"Его цитаты разлетаются по миру, как горячие пирожки, а мировые СМИ вступают с ним в заочный диалог. Вот на этом парадоксе формируется точка влияния и становится одним из серьёзных векторов отстаивания российской позиции", — сделал вывод Маркелов.

Ранее Медведев пригрозил ударом гиперзвуковой ракеты "Оникс" по зданию МУС в Гааге, выдавшего ордер на арест президента Владимира Путина.

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Автор Мария Карева
Мария Карева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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