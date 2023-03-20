Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев сделал акцент на экспериментальной информационной истории. Об этом заявил политтехнолог, политолог, глава коммуникационной компании "Маркком" Сергей Маркелов, комментируя Pravda.Ru резкие высказывания политика в адрес Запада.
Он отметил, что публикации Медведева отличаются своей провокационной стилистикой, которая поражает мировую общественность. Политик пытается при помощи своего статуса и текстов "перевернуть мир, соединить несоединимое", считает Маркелов.
"Дерзкие, даже пацанские, подростковые вещи и статус зампредсовбеза — это парадокс, который запоминается", — подчеркнул политолог.
Если бы Медведев публиковал сдержанные статьи, то они не вызвали мирового интереса. Однако провокационные сообщения политика формируют определённое мнение у массовой аудиторию, объяснил политолог.
"Его цитаты разлетаются по миру, как горячие пирожки, а мировые СМИ вступают с ним в заочный диалог. Вот на этом парадоксе формируется точка влияния и становится одним из серьёзных векторов отстаивания российской позиции", — сделал вывод Маркелов.
Ранее Медведев пригрозил ударом гиперзвуковой ракеты "Оникс" по зданию МУС в Гааге, выдавшего ордер на арест президента Владимира Путина.
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