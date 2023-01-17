Депутат Верховной рады Украины заявил, что Арестович создаст партию и уйдёт в оппозицию

Советник Офиса президента Украины Алексей Арестович подал в отставку, объяснив решение допущенной ошибкой в работе. Он сделал несколько резонансных заявлений. В частности, подвергнул критике политику Киева в отношении православной церкви и русского языка. Бывший депутат Верховной рады Украины Олег Царёв поделился причинами таких поступков Арестовича.

"Такой финт даёт Арестовичу возможность зайти на ныне пустующую "политическую поляну", которую раньше занимала "Партия регионов", а после неё - "Оппозиционная платформа — За жизнь", — рассказал он Общественной Службе Новостей.

Царёв считает, что с такой "пророссийской" позицией Арестович желает создать политическую партию и провести её в Верховную раду. Эксперт допустил, что за этими действиями стоит и руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак, который хочет иметь свою карманную оппозицию.

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