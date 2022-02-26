Единственный шанс для Российской федерации успешно провести спецоперацию на Украине — это провести её как можно быстрее. Такое мнение высказал бывший министр обороны ДНР, полковник запаса ФСБ Игорь Стрелков, подводя предварительные итоги первых двух дней операции.
Аналитик объяснил, что в этом случае, во-первых, гарантированно не вмешаются те, кто наблюдает сейчас со стороны, и у них будет меньше соблазна "потаскать каштаны из огня".
Во-вторых, для России крайне необходимо как можно быстрее замирить Украину и поставить перед фактом бывших западных партнёров. Чтобы они поняли, что операция закончена, и ограничились теми санкциями, которые не совсем убийственны для РФ, заметил эксперт.
Нужно понимать, что разрушение Украины и капитуляция нынешней украинской власти не входит в задачи Российской Федерации, добавил он.
"Речь идёт о полном переформатировании Украины. То есть с этой властью на самом деле договариваться никто всерьёз не собирается. Эту возможность, наверное, оставляют, но только в качестве запасного варианта, если что-то пойдёт не так", — высказался полковник запаса.
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