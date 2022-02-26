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Автор Николай Ткаченко

Стрелков назвал единственный шанс для России успешно провести спецоперацию

Политика

Единственный шанс для Российской федерации успешно провести спецоперацию на Украине — это провести её как можно быстрее. Такое мнение высказал бывший министр обороны ДНР, полковник запаса ФСБ Игорь Стрелков, подводя предварительные итоги первых двух дней операции.

Стрелков назвал единственный шанс для России успешно провести спецоперацию

Аналитик объяснил, что в этом случае, во-первых, гарантированно не вмешаются те, кто наблюдает сейчас со стороны, и у них будет меньше соблазна "потаскать каштаны из огня".

Во-вторых, для России крайне необходимо как можно быстрее замирить Украину и поставить перед фактом бывших западных партнёров. Чтобы они поняли, что операция закончена, и ограничились теми санкциями, которые не совсем убийственны для РФ, заметил эксперт.

Нужно понимать, что разрушение Украины и капитуляция нынешней украинской власти не входит в задачи Российской Федерации, добавил он.

"Речь идёт о полном переформатировании Украины. То есть с этой властью на самом деле договариваться никто всерьёз не собирается. Эту возможность, наверное, оставляют, но только в качестве запасного варианта, если что-то пойдёт не так", — высказался полковник запаса.

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https://www.youtube.com/watch?v=zryIcX4ParM&t=1443s
Автор: Николай Ткаченко, Куратор: Олег Артюков
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