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Автор Николай Ткаченко

Стрелков объяснил, с какой целью в Киеве раздают оружие всем желающим

Политика

Раздача оружия в Киеве всем желающим — это на самом деле сценарий, который запускают украинские власти с прицелом на своё поражение. И они уже не рассчитывают, что им удастся удержать Киев и восстановить вообще свою власть на Украине. Такое мнение высказал экс-министр обороны ДНР, военный пенсионер Игорь Стрелков.

Стрелков объяснил, с какой целью в Киеве раздают оружие всем желающим

Эксперт считает, что таким образом руководство Украины фактически рассчитывает нанести России потери, путём передачи ей максимально разгромленной и максимально выведенной из правовых рамок территории.

По его словам, именно поэтому они массово подрывают мосты, расстреливают снаряды на Донбассе, стремясь разрушить как можно больше объектов инфраструктуры.

Россия может помешать этому, в первую очередь, надёжно взяв под контроль занятую территорию, полагает аналитик. То есть должны быть выставлены блок-посты на наиболее важных дорогах и развязках, устроены комендатуры в каждом серьёзном городе, но на это требуется очень много людей, заключил Стрелков.

Ранее в соцсетях стали появляться сообщения о случаях перестрелок и мародерства в Киеве после раздачи более 20 тысяч единиц оружия.

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Игорь Стрелков: Об операции ВС РФ против Украины
Автор: Николай Ткаченко, Куратор: Олег Артюков
Темы днр киев россия донбасс украина игорь стрелков
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