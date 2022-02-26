В Киеве раздают оружие "кому попало" - военкор предрекает "большую кровь"

Министр обороны Украины Алексей Резников в очередной раз выступил за легализацию оружия в стране. По сообщениям СМИ Незалежной, отряды территориальной обороны уже начали активно вооружать.

Военспецы, ранее неоднократно предупреждавшие о том, что после того, как государство потеряет монополию на применение силы, страну захлестнет волна преступности, убийств и мародёрства, считают, что начинается "время большой крови".

И, по мнению вице-спикера Мосгордумы, журналиста Андрея Медведева, массовая раздача оружия всем желающим в Киеве, которая началась, — это "катастрофа".

"Я видел такое в Багдаде в 2003 году. Тогда чиновники Саддама раздавали стволы направо и налево. И говорили, что с этими "калашами" народ пойдёт крошить оккупантов, — рассказал Медведев изданию "Русская весна". — Власть там рухнула, а со стволами кто-то пошёл мародёрить, а кто-то от них (мародёров) защищаться".

Военкор уверен: киевляне будут действовать точно так же — одни начнут "улучшать своё благосостояние", а другие — обороняться от первых.

"Оружие в неумелых руках рождает чувство вседозволенности и желание навести порядок. Например, спросить у другого человека с автоматом, не диверсант ли он, — говорит московский политик. — Крови будет много. Причём это будет кровь совершенно невинных людей, которые вообще про войну, про политику и думать не собирались. И не один год оно потом гулять будет по оружейному чёрному рынку".