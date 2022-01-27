В Госдуме назвали угрозы Госдепа по отсрочке ввода СП-2 "запугиванием"

Российский газопровод "Северный поток-2" в первую очередь интересует Европу, заявил первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин.

По словам парламентария, все угрозы Госдепартамента США о том, что американская сторона не позволит запустить газопровод в случае "вторжения" России на Украину не более чем "запугивание".

"Россия не из пугливых и не собирается нападать на Украину, как мы знаем. Другое дело, что это поведение России, основанное на нашей роли как гаранта минских договорённостей, не означает вседозволенности для Украины и карт-бланша для того, чтобы сама Украина напала на ДНР и ЛНР", — пояснил парламентарий в беседе с RT.

Ранее Pravda.Ru цитировала заявление главы Госдепартамента США Энтони Блинкена о "суровых санкциях" в случае эскалации в Незалежной. Так, по его словам, американская сторона совместно с европейскими партнёрами рассматривает возможность отключения России от системы SWIFT, "заморозку" запуска "Северного потока-2" и даже персональные санкции против президента РФ Владимира Путина.

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