Bloomberg: власти ФРГ требуют исключить энергетику из пакета санкций против РФ

Власти ФРГ потребовали исключить энергетический сектор из пакета антироссийских санкций в случае эскалации на Украине, сообщает Bloomberg со ссылкой на документы.

В правительстве Германии убеждены: если сфера энергетики тоже будет под ограничениями, поставки газа в Европу окажутся под угрозой. По информации агентства, лидеры некоторых других крупных западноевропейских стран придерживаются похожей позиции.

По словам одного из чиновников, исключения для энергетической отрасли, скорее всего, станут частью согласованного со Штатами окончательного пакета санкций. Его планируется ввести в случае "нападения" РФ на украинские земли.

Ещё один источник заявил, что исключение, вероятно, не коснётся санкций в отношении "Северного потока-2".

В материале также подчёркивается: в случае "агрессии" России на Украине власти ФРГ согласятся на утверждение пакета санкций и подпишут необходимые бумаги. Предполагается, что в документе будут прописаны следующие ограничения:

Заморозка активов и запрет на операции для избранных банков РФ.

Ограничения на импорт из России ряда металлов и химикатов.

Запрет на экспорт некоторых предметов роскоши, высокотехнологичных товаров.

Ужесточение ограничений, касающихся товаров, используемых как в гражданских, так и военных целях.

Дополнительные санкции, связанные с госдолгом.

Ограничения рынка капитала для государственных организаций.

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