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Автор Ольга Лебедева

Bild: если Россия "сунется" на Украину она получит санкции на $50 млрд

Экономика

Новый пакет антироссийских санкций, который США пытаются навязать своим союзникам "в случае если начнется война с Украиной", будет нацелен на экспорт оружия и энергоносителей.

Bild: если Россия "сунется" на Украину она получит санкции на млрд

Это обойдётся Москве примерно в $50 млрд, подсчитал немецкий таблоид Bild.

Издание сообщает, что "этот решительный шаг был предложен главой ЦРУ Уильямом Бёрнсом во время его визита в Берлин". Официальные лица США, как стало известно журналистам, попросили правительство Германии запретить импорт российского сырья и заблокировать запуск трубопровода "Северный поток-2".

"Берлин заверил США, что в случае вторжения на Украину российский газ не пойдет по трубопроводу "Северный поток-2". Но выраженные канцелярией (Шольца) сомнения по поводу полного отказа от жизненно важного трубопровода вызвал раздражение в Вашингтоне", — пишет Bild.

Напомним, Вашингтон и некоторые из его союзников уже давно грозят Москве новым раундом "разрушительных" санкций.

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