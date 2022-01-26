Блинкен пообещал "суровый" ответ России и военную помощь Украине

Глава Госдепартамента США Энтони Блинкен рассказал о поставке новой партии вооружений на Украину. Очередная партия оружия будет доставлена Киеву "в ближайшие дни", заявил госсекретарь во время брифинга в Вашингтоне.

Военно-транспортные самолёты США и Великобритании в январе совершили несколько перелётов на Украину. Вооружённым силам Украины были доставлене противотанковые комплексы и другие виды оружия, а также военные инструкторы.

Санкции для России

Также Блинкен заявил, что США совместно с европейскими партнёрами готовят "суровые" экономические шаги против России в случае эскалации на Украине.

Ранее сообщалось о том, что Запад может остановить запуск газопровода "Северный поток-2", отключить Россию от системы SWIFT, а также ввести персональные санкции против российского руководства, в том числе президента Владимира Путина.

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