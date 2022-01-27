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Автор Екатерина Широкова

В Раде заявили, что Украина "будет гореть заживо" из-за западного оружия

Мир

Запад и США поставляют в Незалежную летальное оружие с целью втянуть Украину в кровопролитную войну с Россией, заявил депутат Верховной Рады Илья Кива. По словам парламентария, такая ситуация приведёт к окончательному расколу страны.

В Раде заявили, что Украина "будет гореть заживо" из-за западного оружия

Кроме того, Кива уверен, что смертельное вооружение завозят не для помощи Киеву, а чтобы "подразнить" Россию.

"Не американский солдат и не английский спецназовец погибать на Украине не будет, эту миссию они предоставили нам и нашим детям. И чем больше мы славяне друг друга на тот свет отправим, тем им от этого лучше", — написал депутат в своём Telegram.

Парламентарий призвал украинцев "посмотреть в глаза своим детям", а также подчеркнул, что, ввязавшись в войну, Украина окончательно потеряет государственность. Парламентарий подчеркнул, что потери будут исчисляться сотнями жертв.

"На нашей земле готовится ад и мы украинцы будем в нём гореть заживо", — резюмировал Кива.

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