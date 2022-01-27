Запад и США поставляют в Незалежную летальное оружие с целью втянуть Украину в кровопролитную войну с Россией, заявил депутат Верховной Рады Илья Кива. По словам парламентария, такая ситуация приведёт к окончательному расколу страны.
Кроме того, Кива уверен, что смертельное вооружение завозят не для помощи Киеву, а чтобы "подразнить" Россию.
"Не американский солдат и не английский спецназовец погибать на Украине не будет, эту миссию они предоставили нам и нашим детям. И чем больше мы славяне друг друга на тот свет отправим, тем им от этого лучше", — написал депутат в своём Telegram.
Парламентарий призвал украинцев "посмотреть в глаза своим детям", а также подчеркнул, что, ввязавшись в войну, Украина окончательно потеряет государственность. Парламентарий подчеркнул, что потери будут исчисляться сотнями жертв.
"На нашей земле готовится ад и мы украинцы будем в нём гореть заживо", — резюмировал Кива.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Врач Александр Мясников озвучил неочевидный признак развития рака. Как отметил специалист, наличие опасного заболевания можно определить по состоянию рук.