В Раде заявили, что Украина "будет гореть заживо" из-за западного оружия

Запад и США поставляют в Незалежную летальное оружие с целью втянуть Украину в кровопролитную войну с Россией, заявил депутат Верховной Рады Илья Кива. По словам парламентария, такая ситуация приведёт к окончательному расколу страны.

Кроме того, Кива уверен, что смертельное вооружение завозят не для помощи Киеву, а чтобы "подразнить" Россию.

"Не американский солдат и не английский спецназовец погибать на Украине не будет, эту миссию они предоставили нам и нашим детям. И чем больше мы славяне друг друга на тот свет отправим, тем им от этого лучше", — написал депутат в своём Telegram.

Парламентарий призвал украинцев "посмотреть в глаза своим детям", а также подчеркнул, что, ввязавшись в войну, Украина окончательно потеряет государственность. Парламентарий подчеркнул, что потери будут исчисляться сотнями жертв.

"На нашей земле готовится ад и мы украинцы будем в нём гореть заживо", — резюмировал Кива.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.