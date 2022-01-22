Кива: Зеленский запугал граждан Украины российским "вторжением"

Депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа — за жизнь" Илья Кива заявил, что президент Украины Владимир Зеленский сам не определился, будет ли военное вторжение в Незалежную, но успел напугать граждан.

Как подчеркнул парламентарий, сначала лидер страны призвал людей не бояться и "не бежать за спичками", а днём позже в интервью для американского издания заявил, что "крупномасштабная война с Россией" может начаться с оккупации Харькова.

"Отсутствие у президента и его окружения вообще какой-то стратегии и понимания происходящего, что ещё больше сеет панику и страх среди населения", — написал Кива на своём Telegram-канале.

Депутат отметил, что после слов президента об "оккупации Харькова, часть бизнесменов, перепугавшись, отменили проекты, что нанесло огромный экономический ущерб инвестиционному климату области.

"Харьковский бизнес и инвестиционные проекты смыты в унитаз…", — резюмировал Кива.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.