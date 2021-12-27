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Мария Захарова: Брюссель назвал цену своей глупости

Политика

Представитель МИД России Мария Захарова озвучила позицию внешнеполитического ведомства, касаемо желания руководства Евросоюза получить с Москвы компенсацию понесённых из-за введения в нашей стране политики импортозамещения убытков.

Напомним, ранее Pravda.Ru рассказывала о том, что в Брюсселе считают, что Россия нарушает правила ВТО, ограничивая участие в госзакупках европейских компаний и хотят получить компенсацию в размере ни много ни мало — €290 млрд за "дискриминацию европейских товаров политикой импортозамещения".

По словам Марии Захаровой, в такую сумму ЕС "оценил глупость и несамостоятельность собственных политических элит":

t.me/MariaVladimirovnaZakharova
t.me/MariaVladimirovnaZakharova

Впрочем, и теперь руководство Евросоюза идёт по стопам "большого брата", ведь первыми о том, что Россия "навредила их бизнесу" своим импортозамещением заявили именно США:

США обвинили Россию в нарушении принципов ВТО, что ударило по карману их бизнеса

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Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Олег Артюков
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