Представитель МИД России Мария Захарова озвучила позицию внешнеполитического ведомства, касаемо желания руководства Евросоюза получить с Москвы компенсацию понесённых из-за введения в нашей стране политики импортозамещения убытков.
Напомним, ранее Pravda.Ru рассказывала о том, что в Брюсселе считают, что Россия нарушает правила ВТО, ограничивая участие в госзакупках европейских компаний и хотят получить компенсацию в размере ни много ни мало — €290 млрд за "дискриминацию европейских товаров политикой импортозамещения".
По словам Марии Захаровой, в такую сумму ЕС "оценил глупость и несамостоятельность собственных политических элит":
Впрочем, и теперь руководство Евросоюза идёт по стопам "большого брата", ведь первыми о том, что Россия "навредила их бизнесу" своим импортозамещением заявили именно США:
США обвинили Россию в нарушении принципов ВТО, что ударило по карману их бизнеса
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ЕС отомстил России за выигранное дело в рамках ВТО и за смелость оспаривать там вожделенный "углеродный налог", от которого РФ пострадает больше других.