США обвинили Россию в нарушении принципов ВТО, что ударило по карману их бизнеса

Власти США вдруг вспомнили о принципах честной конкуренции и обвинили Россию в их нарушении, заявив о готовности "принять меры" для того, чтобы рынки нашей страны оставались открытыми для товаров из Америки.

Об этом сегодня сообщает ТАСС со ссылкой на доклад Кэтрин Тай, спецпредставителя Соединённых Штатов на торговых переговорах в Конгрессе.

В документе заявлено, что Москва нарушила свои обязательства перед ВТО, которые подразумевают "предсказуемость, открытую торговлю, транспарентность и справедливая конкуренция", заменив импорт на "перенос операций в страну".

По мнению госпожи Тай, "экономическая политика Москвы ставит американских рабочих и предпринимателей в невыгодные условия и лишает возможности честной конкуренции.

Торгпред предложила Конгрессу "использовать инструменты ВТО" и с их помощью заставить Россию "ответить" и "держать свои рынки открытыми для экспорта из США".

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