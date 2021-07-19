Анатолий Голов: импортозамещение привело к подавлению конкуренции

Российские производители предупредили о росте цен на хлеб. Стоимость, в зависимости от вида товара, может вырасти на 7-12%, из-за роста стоимости сырья. Об этом сегодня, 19 июля, сообщает "Коммерсантъ".

Средства, выделяемые в рамках господдержки, не помогли производителям удержать цены на свою продукцию. Впрочем, в Минсельхозе отмечают, что цены на хлеб "находятся на стабильном уровне", и существенного повышения цен не ожидается.

Как в России меняются цены и зарплаты, как импортозамещение повлияло на производство и потребителей, а также что нужно сделать для развития экономики, рассказал ведущему Pravda. Ru Игорю Буккеру сопредседатель Союза потребителей Российской Федерации Анатолий Григорьевич Голов.

Цены и зарплаты

— Анатолий Григорьевич, появилась информация, от председателя вашего союза о возможном повышении цен с осени на важные продукты: крупы, масло. Вы можете это прокомментировать?

— Ожидание подорожания носится в воздухе. Потому что подорожал бензин. А рост цен на бензин — это рост цен на продовольствие, потому что для того, чтобы посадить картошку, обработать, убрать и доставить, нужно топливо. Все это идет в цену товара.

Одновременно мы видим резкий рост на стройматериалы. Вроде бы леса у нас завались, но доски с начала года подорожали на 50%. Поэтому все ожидают роста цен и на продовольствие.

— Зарплата ожидается в России, минимальная, чтобы выжить, 61 тысяча рублей. Два года назад она была меньше. Отчего она растет?

— То, что цены растут, неудивительно. В Европе, США инфляция 1,5-2%, и это нормально. Но ключевой вопрос — это не цены, а зарплаты. В 2018 году Росстат проводил опрос, и получилось, что у 78% россиян не хватает денег на крупные покупки.

Доля продовольствия в расходах близка к 50%. Это характерно для бедных стран.

В этих условиях повышение цен на продукты даже на 2-3% чувствительно для человека. А реальные доходы падают с 2014 года. Реальные доходы — это доходы минус необходимые платежи, налоги, ЖКХ. В очищенном виде получается, что у людей на жизнь остается меньше, и это ключевая проблема.

Выход простой — должна расти экономика. Она стагнирует с 2014 года. Правительство и власть обхаживает:

олигархов,

нефтяников,

газовщиков.

Они являются источником дохода для узкой группы. А основная масса людей занята в других отраслях, малым бизнесом. Здесь ужасающее положение, связанное с пандемией. Если год назад малый бизнес рассчитывал как-то выжить, теперь понятно, что пандемия — это на года. Так что при этой власти позитивных изменений ждать не приходится.

— Но какие-то меры можно предпринять, чтобы не дорожало? Зависимость от бензина — мы на это никак не можем повлиять, правильно?

— Неправильно. Своим голосованием в сентябре мы можем повлиять и на стоимость бензина. В стоимости литра бензина на заправке сама нефть составляет 7%. А все остальное — это расходы того, кто из нефти делает бензин, а сейчас уже больше 60% — это налоги и акцизы. То есть государство облагает нас косвенным налогом. Пока мы это терпим, так и будет. Один из способов показать недовольство — это голосование.

— Можно принять закон, чтобы нам сделали поблажки, чтобы не дорожала продукция самая необходимая?

— Людям не поблажки нужны. Приезжаешь в маленький городок и видишь: люди там более-менее сносно живут благодаря собственной инициативе. Не бейте людям по рукам.

Поставьте четкие рамки, определите правила игры и дайте людям свободу. И они обеспечат себе и другим нормальную жизнь. А у нас одни запреты, каждый день новые, и штрафы разорительные для малого бизнеса. Людям все время бьют по рукам. Власть душит экономику.

Ни импортозамещения, ни среднего класса

— А все-таки импортозамещение, особенно зерновых, сработало. Не во всем импортозамещение нам помогло, но зерновые впервые даже выбросили на международный рынок.

— Экспорт зерна мы начали не 2-3 года назад, а значительно раньше. Предприниматели, используя современные технологии, стали получать очень приличные урожаи. Но давайте посмотрим во всем остальном. Едешь по России и видишь:

нераспаханные поля,

земля заброшена,

морковка турецкая,

помидоры азербайджанские.

Собственного производства нет, потому что оно экономически неэффективно. Выгоднее продать землю под садоводство или индивидуальное строительство, чем выращивать что-то. Вот такие проэкономические правила установила власть. Пока они будут такими, мы будем зависеть от импорта.

Импортозамещение привело к тому, что нормальный сыр, который раньше можно было купить за 200 рублей, а очень хорошие сорта стоили 400-500 рублей, теперь нормальный сыр стоит 2000-3000, а самый дешевый стоит 500-600 рублей. И по качеству он больше напоминает замазку, чем сыр.

Лучший друг потребителя — это конкуренция. Тогда мы рублем отбираем того, кто производит хороший товар, хорошо нас обслуживает. Импортозамещение привело к подавлению конкуренции. Вместо того чтобы наращивать объемы, производители подняли цены. Экономисты оценивают потери потребителей от импортозамещения в полтриллиона рублей в год. Это мы оплачиваем неэффективную нашу сельскохозяйственную продукцию. К сожалению, всерьез говорить об импортозамещении не приходится.

— Союз потребителей может какие-то шаги предпринять?

— Мы постоянно бьем в колокола, направляем в правительство наши предложения в сфере ЖКХ, продовольственного обеспечения.

Мы неоднократно предлагали ввести прямую помощь людям в получении продовольствия по доступным ценам. Сейчас это легко сделать с помощью банковских карт, когда на карту перечисляется определенная сумма, которую можно тратить только на продовольствие.

У нас, по официальным данным, 20 миллионов нищих. Прожиточный минимум — это не бедность, это так называемая крайняя бедность, нищета. Люди живут за гранью нищеты. А 78% нашего населения считает себя бедными.

Мы постоянно направляем в правительство предложения. К чему-то прислушиваются, но крайне редко. В основном говорят: мы и без вас справимся, мы все сами знаем. Но как знает власть реальное положение дел, лучше всего говорит одна сумма: 17 000 рублей дохода — это средний класс. Хотел бы я посмотреть на человека, который это сказал, чтобы он прожил хотя бы месяц на 17 000.