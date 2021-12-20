Евросоюз требует от России допуска к госзакупкам

В понедельник Всемирная торговая организация учредила по просьбе Евросоюза третейскую группу, которая должна рассмотреть спор с Россией о госзакупках. В ЕС считают, что Россия нарушает правила ВТО, ограничивая участие в госзакупках европейских компаний. В Москве с этим, разумеется, не согласны.

Евросоюз обозначил три российские меры, которые, по мнению еврочиновников, не отвечают правилам Всемирной торговой организации. Во-первых, в ЕС полагают, что заявки европейских компаний на предварительном этапе оценки специально представлены так, что их цены являются выше.

Во-вторых, от российских организаций требуется предварительное обращение за разрешением в комиссию по импортозамещению на закупку продукции машиностроения. А комиссия, считают в ЕС, выдаёт такие разрешения "по-видимому произвольно". И российским компаниям такие разрешения на поставки оборудования не требуются.

В-третьих, "примерно с 250 товарами, включая транспортные средства, оборудование, медицинские приборы и текстильные изделия, до 90% должны составлять отечественные товары", считают в Еврокомиссии, которая ведёт тяжбу с Россией в ВТО по поручению Евросоюза.

В третейскую группу входят три-пять специалистов, которые не являются граждан государств, участвующих в споре. В течение шести месяцев группа должна направить проект решения в в Орган по разрешению споров ВТО, сообщает ТАСС.

Участники спора имеют право подать апелляцию, если их не устраивает проект решения. По итогу, дело в рамках спора может рассматривать год и три месяца. Но после этого проигравшая сторона обязана привести своё законодательство в соответствии с решением Органа по решению споров ВТО.

То есть у Евросоюза есть шансы на успех. Как, впрочем, и у России. Но стороны, к слову, могут продолжить попытки договориться и не полагаться только на вердикт третейской группы. Если, конечно, у них будет такое желание.

Разбирательства начались во второй половине июля. Поначалу речь шла об урегулировании споров непосредственно между его участниками, то есть Россией и Еврокомиссией. Однако достичь согласия им не удалось.