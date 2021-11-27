В Киеве предъявили права на русское Поволжье: "Украинские земли"

По мнению украинского историка, Поволжье не имеет отношения к формированию русского этноса. Из этого представитель Киева вывел, что Украина имеет основание претендовать на эти территории.

Историк, проректор университета "Острожская академия" Петр Кралюк рассказал в интервью газете "День" о том, что Поволжье исторически заселяли и осваивали украинцы. Он подчёркивает ключевую роль украинского народа в освоении Волги.

Кралюк объяснил, что Русскому государству якобы было трудно заселить бассейн реки Волги "с помощью россиян-московитов". По этой причине московские чиновники приглашали на данные территории казаков, которых Кралюк считает украинцами.

Статья исследователя называется "Украинские земли, которые Россия не подарила Украине"

Историк рассказал о роли в развитии экономики Поволжья и культуры этого региона украинских переселенцев.

"В частности, они способствовали утверждению здесь земледелия, сделали многое для распространения православия", — отметил историк.

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