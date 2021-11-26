Политический аналитик Института евроатлантического сотрудничества (Киев) Владимир Горбач уверен, что Россия совсем скоро начнёт "расширяться", но не так, как "мечтают в Кремле" — не за счёт присоединения новых территорий.
Как написал эксперт в статье, опубликованной на портале Главред, "расширение" произойдёт "вследствие внутреннего взрыва" и "Россия "будет расширяться" кусками — методом откалывания отдельных территорий и народов".
Горбач даже перечислил те регионы, которые спят и видят, когда "отколются" от Москвы.
По словам Горбача, об этом уже недвусмысленно намекнул Рамзан Кадыров, который "проводит трёхдневные учения, где отрабатывается "полная блокировка внешних границ Чечни".
"Он даже символику российскую не использует. Только флаги Чечни", — довольно "потирает руки" киевский аналитик.
"Этот регион, — утверждает автор статьи, — исторически является украинским, он ими основан".
"Этот регион экономически гораздо более зависим и привязан к Китаю и Японии".
Ну эти — уверен Горбач — исключительно из-за этнического национализма. Плюс — у них есть всё своё для безбедной жизни: залежи, недра, алмазы, газ, нефть и прочее.
"Там грезят всем европейским. И даже границы с Россией у эксклава нет".
Отвечая на этот, волнующий украинцев вопрос, политический "прорицатель" блеснул знанием истории, напомнив, что "в России к этому всегда приводили смуты — переходы власти от одного правителя к другому или от одной династии к другой":
"Так было во время личного конфликта между Ельциным и Горбачевым, когда развалился Советский Союз, так может быть и с Российской Федерацией, если там появится какой-нибудь другой претендент на трон. После Путина".
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