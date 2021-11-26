Киевский политаналитик назвал регионы РФ, грезящие самостийностью

Политический аналитик Института евроатлантического сотрудничества (Киев) Владимир Горбач уверен, что Россия совсем скоро начнёт "расширяться", но не так, как "мечтают в Кремле" — не за счёт присоединения новых территорий.

Как написал эксперт в статье, опубликованной на портале Главред, "расширение" произойдёт "вследствие внутреннего взрыва" и "Россия "будет расширяться" кусками — методом откалывания отдельных территорий и народов".

Горбач даже перечислил те регионы, которые спят и видят, когда "отколются" от Москвы.

Чечня, если не весь Северный Кавказ.

По словам Горбача, об этом уже недвусмысленно намекнул Рамзан Кадыров, который "проводит трёхдневные учения, где отрабатывается "полная блокировка внешних границ Чечни".

"Он даже символику российскую не использует. Только флаги Чечни", — довольно "потирает руки" киевский аналитик.

Народ Поволжья, особенно Татарстан, "у которого есть свой президент".

Башкирия.

Кубань.

"Этот регион, — утверждает автор статьи, — исторически является украинским, он ими основан".

Дальний Восток, где первые "в очереди за самостийностью" Приморский и Хабаровский края.

"Этот регион экономически гораздо более зависим и привязан к Китаю и Японии".

Якутия.

Ну эти — уверен Горбач — исключительно из-за этнического национализма. Плюс — у них есть всё своё для безбедной жизни: залежи, недра, алмазы, газ, нефть и прочее.

Калининград.

"Там грезят всем европейским. И даже границы с Россией у эксклава нет".

Когда развалится Россия

Отвечая на этот, волнующий украинцев вопрос, политический "прорицатель" блеснул знанием истории, напомнив, что "в России к этому всегда приводили смуты — переходы власти от одного правителя к другому или от одной династии к другой":

"Так было во время личного конфликта между Ельциным и Горбачевым, когда развалился Советский Союз, так может быть и с Российской Федерацией, если там появится какой-нибудь другой претендент на трон. После Путина".