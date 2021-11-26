EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Войны не будет: секретарь СНБО Украины заявил об отсуствии угрозы со стороны РФ
В Татарстане смягчили правила проезда в общественном транспорте: QR-код отменили
Жена погибшего в "Листвяжной" рассказала о пожаре до трагедии: "Метан был везде"
Поисковые работы на шахте "Листвяжной" предполагают возобновить через три дня
В Красноярском крае педагог заставила ребёнка ходить по школе босиком
В Госдуме предложили добавлять по миллиону за каждого ребёнка в налоговый вычет
Фонд "Общественное мнение": четверть россиян не пользуется интернетом
Тела трёх погибших в шахте "Листвяжная" подняли на поверхность
Девушка из Британии подала иск в суд на врача, "который позволил ей родиться"

Киевский политаналитик назвал регионы РФ, грезящие самостийностью

Мир

Политический аналитик Института евроатлантического сотрудничества (Киев) Владимир Горбач уверен, что Россия совсем скоро начнёт "расширяться", но не так, как "мечтают в Кремле" — не за счёт присоединения новых территорий.

Киевский политаналитик назвал регионы РФ, грезящие самостийностью

Как написал эксперт в статье, опубликованной на портале Главред, "расширение" произойдёт "вследствие внутреннего взрыва" и "Россия "будет расширяться" кусками — методом откалывания отдельных территорий и народов".

Горбач даже перечислил те регионы, которые спят и видят, когда "отколются" от Москвы.

  • Чечня, если не весь Северный Кавказ.

По словам Горбача, об этом уже недвусмысленно намекнул Рамзан Кадыров, который "проводит трёхдневные учения, где отрабатывается "полная блокировка внешних границ Чечни".

"Он даже символику российскую не использует. Только флаги Чечни", — довольно "потирает руки" киевский аналитик.

  • Народ Поволжья, особенно Татарстан, "у которого есть свой президент".
  • Башкирия.
  • Кубань.

"Этот регион, — утверждает автор статьи, — исторически является украинским, он ими основан".

  • Дальний Восток, где первые "в очереди за самостийностью" Приморский и Хабаровский края.

"Этот регион экономически гораздо более зависим и привязан к Китаю и Японии".

  • Якутия.

Ну эти — уверен Горбач — исключительно из-за этнического национализма. Плюс — у них есть всё своё для безбедной жизни: залежи, недра, алмазы, газ, нефть и прочее.

  • Калининград.

"Там грезят всем европейским. И даже границы с Россией у эксклава нет".

Когда развалится Россия

Отвечая на этот, волнующий украинцев вопрос, политический "прорицатель" блеснул знанием истории, напомнив, что "в России к этому всегда приводили смуты — переходы власти от одного правителя к другому или от одной династии к другой":

"Так было во время личного конфликта между Ельциным и Горбачевым, когда развалился Советский Союз, так может быть и с Российской Федерацией, если там появится какой-нибудь другой претендент на трон. После Путина".

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Любовь Степушова
Последние материалы
Лукашенко: Белоруссия — балкон, мешающий США влезть в Россию
В Красноярском крае педагог заставила ребёнка ходить по школе босиком
В Госдуме предложили добавлять по миллиону за каждого ребёнка в налоговый вычет
Фонд "Общественное мнение": четверть россиян не пользуется интернетом
Эксперт Банка России: хороший антивирус защитит вас от 90% фишинговых программ
Замах на традиции: в Южной Корее хотят запретить есть мясо собак
Тела трёх погибших в шахте "Листвяжная" подняли на поверхность
Девушка из Британии подала иск в суд на врача, "который позволил ей родиться"
В ЕП переживают, что поляки "спустят" деньги ЕС на стену у границ с Белоруссией
Нутрициолог назвала дешёвый продукт для улучшения пищеварения
Популярное
Мир. Новости мира
В Британии вакцинированные от COVID умирают в два раза чаще невакцинированных

Согласно данным, собранным британским правительством, вакцинированные люди в возрасте до 60 лет умирают от осложнений ковида в два раза чаще, чем непривитые.

В Британии вакцинированные от COVID умирают в два раза чаще невакцинированных
Биолог оценила вероятность исчезновения COVID-19 в России по японскому сценарию
Эврика! - Наука
Биолог оценила вероятность исчезновения COVID-19 в России по японскому сценарию
Мир. Новости мира
Катастрофа для США: в Никарагуа построят китайско-российский канал
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева высказалась против принудительной вакцинации
Ирина Шлионская Сорвать джекпот по подсказке свыше: как им это удалось Ирина Шлионская Любовь Степушова Катастрофа для США: в Никарагуа построят китайско-российский канал Любовь Степушова Василий Амирджанов Открытое письмо врачей вызвало дискуссию о вакцинации Василий Амирджанов
Здоровье
Доктор Мясников назвал продукт, повышающий уровень "плохого" холестерина
Мир. Новости мира
Президент Польши: провокации на границе могут привести к открытию огня
Жириновский призвал "спрятать призрак коммунизма" туда же, где лось Рашкина
Политика. Новости и аналитика
Жириновский призвал "спрятать призрак коммунизма" туда же, где лось Рашкина
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников