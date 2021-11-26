КПРФ просит возбудить уголовное дело против Жириновского

КПРФ пожаловалась в следственный комитет на лидера ЛДПР Владимира Жириновского и попросила возбудить против него уголовное дело. Причиной обращения стали оскорбления в адрес КПРФ на последних заседаниях Госдумы.

Депутат Александр Ющенко сообщил, что главе СК РФ Александру Бастрыкину было направлено соответствующее письмо. В нём изложено, что 16 ноября Жириновский на очередном заседании Госдумы предложил закрыть КПРФ и отменить все результаты выборов этой партии.

"Все оскорбления и призывы к генпрокоруру РФ закрыть и запретить партию — это, в первую очередь, запретить работу этих людей. Мы рассматриваем это как высказывания, направленные на разжигание социальной розни. Мы рассчитываем, что уголовное дело должно быть возбуждено", — передаёт РИА Новости его слова.

Другой депутат от КПРФ Сергей Обухов напомнил, что глава ЛДПР произнёс множество оскорблений и на заседании, которое прошло 25 ноября. По его мнению, они тоже могут стать исками.

Ранее Жириновский в ходе обсуждения на заседании Госдумы дела Валерия Рашкина раскритиковал КПРФ и назвал депутата Николая Харитонова "колхозником".

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